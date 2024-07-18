ФОТО | Петровскую площадь в Нарве перекрывала полиция. Погранпункт был закрыт. Что произошло?

По словам Вилле Ряника, начальника оперативного отдела Восточной префектуры, сегодня в 14:00 сотрудники полиции заметили на Петровской площади в Нарве небольшой чемодан, оставленный без присмотра.

„Поскольку никто из находившихся поблизости людей не забрал чемодан, было решено обозначить на площади опасную зону и оцепить ее полицейской лентой, чтобы обеспечить безопасность людей. Всех эвакуировали и вызвали саперов“, - рассказал руководитель операции.

После того как саперы закончили свою работу и установили, что опасности нет, ограждение было снято. Людей пустили на площадь. Многие из них бежали бегом, чтобы занять место в очереди. Пересечение границы в обоих направлениях восстановлено. По словам полиции, хозяина чемодана удалось найти. Как рассказал очевидец события, чемодан забыла женщина, которая, двигаясь в очереди, возможно, от усталости не обратила внимания на пропажу.

На всякий случай рядом с площадью дежурила машина скорой помощи. Операция по выяснению наличия угрозы продлилась примерно два часа.

Как уточнил в 16.55 оперативный дежурный Идаской префектуры Вилле Ряник, саперы проверили чемодан и не обнаружили в нем ничего опасного. В чемодане была одежда и личные вещи.

„Мы установили личность владельца чемодана и поговорили с ним, это была человеческая ошибка.

Площадь открыта для движения, а на нарвском пограничном пункте возобновлен проход в обоих направлениях.

„Мы просим людей быть рачительными и внимательными к своим личным вещам, чтобы избегать подобных ситуаций. В случае малейшего подозрения, что предмет может представлять опасность, мы должны его проверить, а это занимает время и мешает другим людям“, - сказал Ряник.

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