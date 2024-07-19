Исследование: спасение от пенсионной бедности люди в первую очередь видят в государственной пенсии(1)
Согласно проведенному социологической фирмой Kantar Emor по заказу пенсионных фондов LHV исследованию, жители Эстонии считают, что наиболее надежный способ избежать бедности после выхода на пенсию – это более высокая государственная пенсия. Кроме того, опрошенные считают важным наличие недвижимости, леса и прочих активов, в меньшей степени - самостоятельное накопление и инвестирование.
Эксперт LHV по экономическим вопросам Хейдо Витсур отметил, что если в Европейском союзе пенсия работника со средней зарплатой составляет в среднем 68% от его последней заработной платы, то в Эстонии этот показатель – всего 34%. „Если делать дополнительные накопления, увеличив взносы во вторую пенсионную ступень и откладывать в третью пенсионную ступень, свою пенсию можно повысить примерно до 65–70% от последнего дохода“, – заверил Витсур.
В то же время исследование отношения жителей Эстонии к пенсии и старости показало, что всего 44% опрошенных копят на старость во второй пенсионной ступени и 25% – в третьей. Реальность же более сурова: среди людей трудоспособного возраста накопление во второй ступени ведет 63%, в третей ступени ведут накопление 21%, причем в лучшем случае откладывая дополнительно в размере до четырех процентов от средней заработной платы.
„Тем самым мы находимся в ситуации, когда возможности пенсионной системы используются отнюдь не в полной мере. В то же время 62% респондентов считают, что самый эффективный способ избежать пенсионной бедности – это более высокая государственная пенсия“, – отметил Витсур, указывая на выявленное в ходе исследования противоречие. Наличие недвижимости, леса и других активов определяющими для защиты от пенсионной бедности считают 45%, самостоятельное накопление – 44%, инвестирование – 37% участников опроса. Наличие второй и третьей пенсионных ступеней отметили как наиболее эффективный инструмент борьбы с пенсионной бедностью в обоих случаях лишь четверть респондентов.
Будущие пенсионеры во власти мифов
Респонденты, не делающие взносов во вторую пенсионную ступень (56%), делятся поровну на две категории – те, кто уже снял свои пенсионные деньги, и те, кто никогда и не присоединялся ко второй и третьей ступени. Почти две трети лиц, игнорирующих вторую ступень, считают, что причиной резкого снижения уровня жизни в пенсионном возрасте является слишком низкая пенсия, выплачиваемая государством.
„Чтобы увеличить государственную пенсию, всегда можно повысить ставку социального налога или налога с оборота. Однако и в этом случае нет никакой уверенности, что этих денег будет достаточно для повышения государственных пенсий. Такую уверенность может дать только посильное увеличение самостоятельных взносов во вторую или же третью ступень“, – указал Витсур.
По словам экономического эксперта, результаты исследования показывают, что вокруг пенсионной систему по-прежнему витает множество мифов, которые, в свою очередь, способствуют тому, что человек начинает принимать желаемое за действительное. „Долгосрочные результаты пенсионных фондов второй ступени, вопреки распространенному мнению, в последние годы значительно улучшились. Доходность пенсионных фондов особенно контрастирует на фоне общего роста стоимости жизни. Результаты фондов стали расти по мере ослабления инвестиционных ограничений, это изменение исправило самую большую ошибку первых лет пенсионной системы, когда фонды были связаны по рукам и ногам, не имея возможности для нормального наращивания доходности“, – пояснил Витсур. Например, в прошлом году средняя доходность фондов второй ступени составила чуть более 10%, а третьей ступени – чуть более 15%.
За первое полугодие этого года почти 37 000 человек подали заявление на увеличение со следующего года своих ежемесячных взносов во вторую пенсионную ступень. „Таких осознанных решений могло бы быть гораздо больше“, – сказал Витсур. Речь идет о появившейся в этом году возможности увеличить с 2025 года размер взноса во вторую ступень до четырех или шести процентов от брутто-зарплаты. Можно также продолжать, как сейчас, вносить два процента. В любом случае доля государства в размере четырех процентов от суммы социального налога с брутто-зарплаты работника остается прежней.
„Во избежание пенсионной бедности жителям Эстонии нужны разумные решения, и увеличение взносов во вторую ступень, которые по-прежнему не облагаются подоходным налогом - лучшая возможность обеспечить себя на пенсии. Если люди хотят получать более высокую пенсию, то они и сами (в добавление к государственной пенсии) должны копить при более высоких ставках“, –отметил экономист.
Омнибус-исследование Kantar Emor об отношении жителей Эстонии к пенсии и старости проводилось в июне этого года, в нем приняли участие около 1200 совершеннолетних респондентов.
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