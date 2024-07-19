Исследование: спасение от пенсионной бедности люди в первую очередь видят в государственной пенсии

Эксперт LHV по экономическим вопросам Хейдо Витсур отметил, что если в Европейском союзе пенсия работника со средней зарплатой составляет в среднем 68% от его последней заработной платы, то в Эстонии этот показатель – всего 34%. „Если делать дополнительные накопления, увеличив взносы во вторую пенсионную ступень и откладывать в третью пенсионную ступень, свою пенсию можно повысить примерно до 65–70% от последнего дохода“, – заверил Витсур.

В то же время исследование отношения жителей Эстонии к пенсии и старости показало, что всего 44% опрошенных копят на старость во второй пенсионной ступени и 25% – в третьей. Реальность же более сурова: среди людей трудоспособного возраста накопление во второй ступени ведет 63%, в третей ступени ведут накопление 21%, причем в лучшем случае откладывая дополнительно в размере до четырех процентов от средней заработной платы.

„Тем самым мы находимся в ситуации, когда возможности пенсионной системы используются отнюдь не в полной мере. В то же время 62% респондентов считают, что самый эффективный способ избежать пенсионной бедности – это более высокая государственная пенсия“, – отметил Витсур, указывая на выявленное в ходе исследования противоречие. Наличие недвижимости, леса и других активов определяющими для защиты от пенсионной бедности считают 45%, самостоятельное накопление – 44%, инвестирование – 37% участников опроса. Наличие второй и третьей пенсионных ступеней отметили как наиболее эффективный инструмент борьбы с пенсионной бедностью в обоих случаях лишь четверть респондентов.

Будущие пенсионеры во власти мифов

Респонденты, не делающие взносов во вторую пенсионную ступень (56%), делятся поровну на две категории – те, кто уже снял свои пенсионные деньги, и те, кто никогда и не присоединялся ко второй и третьей ступени. Почти две трети лиц, игнорирующих вторую ступень, считают, что причиной резкого снижения уровня жизни в пенсионном возрасте является слишком низкая пенсия, выплачиваемая государством.