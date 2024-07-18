С пятницы электростанция Аувере вновь уходит на ремонт

За 6 месяцев текущего года электростанция произвела 874 ГВтч электроэнергии, то есть 34% от произведенной в Эстонии электроэнергии. Надежность электростанции Аувере в первом полугодии превысила 90%, что соответствует ожиданиям предприятия. Запланированная надежность достигнута в том числе благодаря замене внешних теплообменников.

„Анализы, проведенные в сотрудничестве с научными учреждениями, и проведенная работа помогли ликвидировать ошибки, допущенные при строительстве и проектировании, и сократить вероятность непредвиденных сбоев“, — сказал председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола.

Помимо сланца, электростанция Аувере также использует альтернативные виды топлива, в том числе древесные отходы и ретортный газ, образующийся при производстве жидкого топлива. В этом году доля сланца снизилась, составив в первом полугодии около полвины от использованного топлива. „Ретортный газ — это побочный продукт производства жидкого топлива, который, по сравнению со сланцем, выделяет вдвое меньше CO2. Чем меньше углекислого газа выделяется при производстве, тем чище воздух и тем меньше квот CO2 приходится покупать предприятию, то есть больше денег остается на развитие“, — объясняет Вайнола.

C 19 июля на электростанции Аувере начнется ежегодное техническое обслуживание, которое продлится полтора месяца. Плановое техническое обслуживание необходимо для поддержания работоспособности десятков тысяч приборов и частей электростанции. Ремонт электростанции Аувере закончится в начале сентября.

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