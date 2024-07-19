Президент Италии отметил работу профессоров Таллиннского университета

Знаки отличия также отмечают вклад Плоома, Ребане и Монтичелли в развитие двусторонних культурных отношений между Эстонией и Италией. Награды вручил посол Италии в Эстонии Стефано Катани на приеме по случаю юбилея Итальянской Республики, состоявшемся 3 июня в концертном зале „Эстония“.

Направление по итальянскому языку и культуре начало формироваться еще в 1994 году в Эстонском Институте гуманитарных наук (EHI), в рамках учебной программы по романистике под руководством Юлара Плоома. Даниэле Монтичелли присоединился к EHI как преподаватель в 1995, когда Кристийна Ребане еще только училась на третьем курсе факультета романистики. Первый выпуск состоялся в 1997 году. С тех пор специальность претерпела значительные изменения, идя в ногу с университетскими реформами и развитием международных гуманитарных наук и исследований по итальянистике.

В настоящее время Таллиннский университет (TLÜ) - единственное место в Эстонии, где можно изучать итальянский язык и культуру в качестве основной специальности на бакалавриате (на факультете „Современные европейские языки и культуры“), а с этого года и на магистратуре (на факультете „Преподаватель иностранных языков“).

В Таллиннском университете также было защищено несколько докторских диссертаций в области итальянских исследований.

С середины 1990-х годов до сегодняшнего дня в EHI и TLÜ по специальности „Итальянский язык и культура“ окончило около ста молодых людей. Многие из них внесли значительный вклад в развитие итало-эстонских культурных, экономических и политических отношений в качестве исследователей, переводчиков и устных переводчиков, преподавателей, руководителей образовательных учреждений, культурных посредников, дипломатов, работников туристического сектора и предпринимателей.

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