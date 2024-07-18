ФОТО | Обновления продолжаются: в T1 появится центр для проведения мероприятий

Общая площадь T1 Venue, который расположится рядом со спортивными клубами на третьем этаже Т1, составит 2000 квадратных метров. Эту зону можно превратить в три разных помещения. Вместимость центра мероприятий – до 1300 человек стоя и до 800 человек сидя.

„Современный и просторный центр мероприятий T1 Venue очень ждали, что подтверждается быстро заполняющимся календарем проведения конференций, праздников и других событий. Поскольку цель обновленного T1 – предложить широкий спектр занятий для всех, T1 Venue идеально соответствует новой концепции. Помимо мероприятий, на третьем этаже центра внимание уделяют спорту, хобби и деятельности по интересам, а также оздоровительным и велнес-услугам, что превосходно дополняет торгово-развлекательную сторону Т1“, - сказал исполнительный директор Т1 Тармо Хыбе.

T1 Venue будет руководить Верооника Вери, уже много лет работающая в сфере организации мероприятий и развлечений.

„Помимо самых современных помещений, отличительной особенностью T1 Venue является удобная парковка, которая бесплатна для гостей T1 Venue. Центр мероприятий находится в прекрасном месте, недалеко от аэропорта и автовокзала, а из города до Т1 легко добраться на общественном транспорте. В ближайшее время добавится трамвайное сообщение с пассажирским портом, кроме того, в настоящее время ведется строительство железнодорожной линии и пассажирского терминала Rail Baltica. Хотя календарь заполняется быстро, мы приветствуем все заявки на организацию мероприятий как в конце этого года, так и в следующем году“, - рассказала руководитель T1 Venue Верооника Вери.

T1 Venue привлекает внимание скандинавской минималистской архитектурой и световыми решениями, которые можно персонализировать в соответствии с характером мероприятия. Дизайн интерьера конференц-центра также вдохновлен эстонской природой. Архитектурную концепцию интерьера разработал KOKO arhitektid.

Из T1 Venue открывается великолепный вид на Таллинн и море.