20.07.2024, 19:36
Как квартирным товариществам не упустить шанс подать ходатайство на получение пособия на реконструкцию?
ФОТО: | Delfi Meedia
В конце августа, после длительного ожидания, в фонде KredEx для квартирных товариществ откроется тур подачи ходатайств на реконструкцию многоквартирного дома. Если сейчас ставка пособия составляет в зависимости от места 30-50% от субсидируемых расходов, то по новому коалиционному договору в будущем для небольших многоквартирных домов в сельской местности пособие может достигать 70% поддерживаемых расходов, пишет издание Maaleht.
Самая большая ставка пособия будет действовать в отношении домов, в которых имеется не менее 18 квартир и которые расположены в отдаленных местах.
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