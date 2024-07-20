Новости Эстонии
20.07.2024, 19:36

Как квартирным товариществам не упустить шанс подать ходатайство на получение пособия на реконструкцию?

 
В будущем 12-квартирный дом в деревне Тарбья может рассчитывать на пособие по реконструкции в большем объеме.
В будущем 12-квартирный дом в деревне Тарбья может рассчитывать на пособие по реконструкции в большем объеме.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

В конце августа, после длительного ожидания, в фонде KredEx для квартирных товариществ откроется тур подачи ходатайств на реконструкцию многоквартирного дома. Если сейчас ставка пособия составляет в зависимости от места 30-50% от субсидируемых расходов, то по новому коалиционному договору в будущем для небольших многоквартирных домов в сельской местности пособие может достигать 70% поддерживаемых расходов, пишет издание Maaleht.

Самая большая ставка пособия будет действовать в отношении домов, в которых имеется не менее 18 квартир и которые расположены в отдаленных местах.

Как сообщил Анти Аллас (Социал-демократическая партия), член участвующей в коалиционных переговорах делегации, такая договоренность была достигнута в связи с тем, что при нынешней ставке пособия в случае реконструкции дома расходы за квадратный метр жилья оказываются слишком высокими, и нередко по этой причине квартирным товариществам не удается получить банковский кредит.

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