Как квартирным товариществам не упустить шанс подать ходатайство на получение пособия на реконструкцию?

Самая большая ставка пособия будет действовать в отношении домов, в которых имеется не менее 18 квартир и которые расположены в отдаленных местах.

Как сообщил Анти Аллас (Социал-демократическая партия), член участвующей в коалиционных переговорах делегации, такая договоренность была достигнута в связи с тем, что при нынешней ставке пособия в случае реконструкции дома расходы за квадратный метр жилья оказываются слишком высокими, и нередко по этой причине квартирным товариществам не удается получить банковский кредит.