Стало известно, кто станет главным архитектором Таллинна(2)
С 1 августа должность главного архитектора Таллинна займет Андро Мянд.
Основной задачей главного архитектора, должность которого была создана в июне, является организация стратегического пространственного развития и разработка концепций с высокой пространственной ценностью. Андро Мянд будет отвечать за оперативную подготовку общих планировок, исходя из стратегических целей города, а также за разработку пространственных решений для центральных зон города, сложных для обычного планирования. Главный архитектор города будет работать в тесном сотрудничестве с другими городскими департаментами, государством, застройщиками и горожанами.
По словам вице-мэра по вопросам городского планирования Мадле Липпус, создание позиции главного архитектора имеет знаковое значение. „Задача главного архитектора – координировать комплексное развитие города с точки зрения пространственного планирования. Введение этой должности – еще один важный шаг к тому, чтобы Таллинн стал комфортным городом как для жителей, так и для гостей. Это означает, например, удобно спланированные транспортные пути и доступность услуг в шаговой доступности“, – сказала Липпус.
По словам Липпус, высокий интерес и сильная конкуренция среди кандидатов на должность главного архитектора – важное признание для Таллинна. “Отрадно осознавать, что у нас хотят работать сильные профессионалы. При выборе Андро Мянда на эту должность ключевыми факторами стали его опыт работы практикующим архитектором и успешная деятельность в сфере разработки идей пространственного планирования“, – отметила Липпус.
По словам Андро Мянда, который вскоре займет должность главного архитектора Таллинна, городское планирование играет важную роль в поддержке и направлении развития города. „На примере Западной Европы видно, что системный и продуманный подход дает городам значительное конкурентное преимущество. Наша цель – сделать Таллинн городом лучшим городом для жизни в регионе Балтийского моря“, – сказал Мянд. Он добавил, что хотя до уровня Копенгагена еще далеко, с чего-то нужно начинать.
Андро Мянд окончил факультет архитектуры и городского планирования Эстонской академии художеств (степень магистра) и имеет квалификацию сертифицированного архитектора 7 уровня. Он работал в архитектурных бюро Kavakava, Salto и Hoov. Принимал участие в проектировании таких знаковых зданий, как Нарвский колледж Тартуского университета, государственные гимназии Вильянди, Рапла и Табасалу, а также здания музея Fotografiska. С 2018 года Мянд активно участвовал в деятельности Союза архитекторов Эстонии, занимая посты вице-президента и президента.
В открытом конкурсе на должность главного архитектора участвовали 26 человек. По решению отборочной комиссии, 10 кандидатов приняли участие в туре домашних заданий, в финальном туре состоялись собеседования с тремя кандидатами. В состав отборочной комиссии вошли руководитель Департамента городского планирования Мартин Карро (председатель комиссии), вице-мэр Мадле Липпус, директор по работе с персоналом города Вильве Райк, приглашенным экспертом стал архитектор Юлар Марк.
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