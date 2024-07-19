Новости Эстонии
19.07.2024, 07:00

Заключенные в Эстонии ходят в супермаркеты и на работу – даже те, кто сидят пожизненно. Как устроена тюрьма открытого типа

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Директор Тартуской тюрьмы Калле Мехо
Директор Тартуской тюрьмы Калле Мехо
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Заключенные в тюрьме открытого типа могут работать, учиться, ходить в магазины и даже посещать родных. И всё-таки они в тюрьме. RusDelfi узнал, как заключенные находят работу, сколько им платят, случаются ли побеги и за что их могут перевести в закрытую тюрьму.

„Утром они выходят отсюда и идут в школу. Они не могут по дороге зайти на рынок или в магазин. Они должны в определенное время быть в школе, – директор Тартуской тюрьмы Калле Мехо рассказывает, как устроен быт заключенных тюрьмы открытого типа. – Они учатся со всеми вместе. Отдельного класса для них нет“.

В тюрьмах открытого типа у заключенных есть возможность получить образование и даже устроиться на работу. Таким образом государство делает все, чтобы после освобождения те, кто однажды переступил черту, стали законопослушными гражданами.

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