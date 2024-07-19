Заключенные в Эстонии ходят в супермаркеты и на работу – даже те, кто сидят пожизненно. Как устроена тюрьма открытого типа

„Утром они выходят отсюда и идут в школу. Они не могут по дороге зайти на рынок или в магазин. Они должны в определенное время быть в школе, – директор Тартуской тюрьмы Калле Мехо рассказывает, как устроен быт заключенных тюрьмы открытого типа. – Они учатся со всеми вместе. Отдельного класса для них нет“.