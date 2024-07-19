19.07.2024, 07:00
Заключенные в Эстонии ходят в супермаркеты и на работу – даже те, кто сидят пожизненно. Как устроена тюрьма открытого типа(24)
ФОТО: | Delfi Meedia
Заключенные в тюрьме открытого типа могут работать, учиться, ходить в магазины и даже посещать родных. И всё-таки они в тюрьме. RusDelfi узнал, как заключенные находят работу, сколько им платят, случаются ли побеги и за что их могут перевести в закрытую тюрьму.
„Утром они выходят отсюда и идут в школу. Они не могут по дороге зайти на рынок или в магазин. Они должны в определенное время быть в школе, – директор Тартуской тюрьмы Калле Мехо рассказывает, как устроен быт заключенных тюрьмы открытого типа. – Они учатся со всеми вместе. Отдельного класса для них нет“.
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