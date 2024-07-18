ВИДЕО | Последняя пресс-конференция этого правительства. Министры рассказали о новых решениях

Цахкна сказал, что сегодня — последняя пресс-конференция правительства. Премьер-министр Кая Каллас находится в Лондоне, поэтому ее сегодня нет. Если все пойдет по плану, то новое правительство примет присягу во вторник.

В Эстонию впервые с визитом прибывает Жозеп Боррель, которой посетит, помимо прочего, Ида-Вирумаа.

Еще одна важная тема — Венгрия. Поведение Орбана вызывало негодование у большинства членов ЕС. Эстония и другие страны решили, что не будут участвовать в неформальных встречах во время председательства Венгрии на уровне министров. Идет дискуссия о лишении Венгрии права голоса. Ситуация серьезная, отметил Цахкна.

Он сообщил, что на заседании правительство приняло три решения: „К 2025 году мы перестанем выплачивать стипендию в сфере образования, но признание люди все равно получать будут. Также мы утвердили план развития сельской жизни. Мы увеличим максимальный размер пособий“.

Как сообщила Сиккут, в Эстонии впервые за более чем 30 лет зафиксирован случай с подозрением на холеру. Поводов для паники нет, но во время путешествия стоит обращать внимание на то, какие заболевания распространены в той или иной стране. Заболеваемость коронавирусом растет. За последние семь дней зарегистрировано 230 случаев коронавируса, это свидетельствует о росте. За июнь госпитализированы три человека. По-прежнему болеют чаще пожилые люди и невакцинированные. Рекомендация по вакцинации групп риска остается актуальной.

В Тартуском университете появится онкологический центр. Он будет представлять Эстонию на европейском уровне в области исследований рака. Для открытия центра выделены средства на четыре года. В дальнейшем его работа будет поддерживаться за счет средств на науку, партнеров много.

Смотрите запись с синхронным переводом на русский язык!

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .