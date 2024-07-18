История пропавшего в море Серго: перед исчезновением он пришел на помощь терпящему бедствие другу

„Мы верим, что он жив, мы должны его найти!“ - сказала подруга Серго Ярослава, по словам которой, семья и друзья продолжают искать пропавшего и днем, и ночью. Арендованный ими вертолет вчера и сегодня облетел эстонские острова и приграничную латвийскую территорию, но и с воздуха ничего, что могло бы помочь в поисках, обнаружить не удалось.