ЧП и криминал
18.07.2024, 12:30

История пропавшего в море Серго: перед исчезновением он пришел на помощь терпящему бедствие другу

 
Близкие и днем и ночью продолжают поиски

В Эстонии и Латвии продолжаются поиски пропавшего в субботу близ острова Рухну Серго (38), близкие даже арендовали для этого вертолет с пилотом. Но результата пока нет.

„Мы верим, что он жив, мы должны его найти!“ - сказала подруга Серго Ярослава, по словам которой, семья и друзья продолжают искать пропавшего и днем, и ночью. Арендованный ими вертолет вчера и сегодня облетел эстонские острова и приграничную латвийскую территорию, но и с воздуха ничего, что могло бы помочь в поисках, обнаружить не удалось.

Поскольку спасательный жилет Серго не обнаружен, это, по словам Ярославы, вселяет надежду в то, что он жив и ему удалось выбраться на остров Рухну или Сааремаа.

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