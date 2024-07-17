В Эстонии растет число заболеваний COVID-19. Новый штамм распространяется всё шире

Согласно статистике заболеваемости коронавирусом Департамента здоровья, в течение последнего месяца в Таллинне заразились COVID-19 около 350 человек. В других регионах число больных меньше, к примеру, в Тарту - 133, в Нарве - 48 и Пярну — 33.

По словам главного специалиста Центра гриппа Департамента здоровья Юлии Геллер, за последние пять-семь недель число случаев заболевания немного увеличилось. Это может быть связано с тем, что сейчас летний период и люди больше общаются, двигаются и путешествуют.

Как сообщила Геллер, с начала года в Эстонии всё более широко распространяется новый штамм коронавируса JN.1, который также широко распространен в других странах Европы. „Насколько мы видим, эти распространяющиеся сейчас штаммы не являются более тяжелыми с точки зрения протекания болезни, они не вызывают более тяжелого заболевания по сравнению с предыдущими штаммами“, - сказала Геллер.

„В данный момент в больницах нет коронавирусных больных, так что ничего ужасного нет“, - отметила она. По словам Геллер, Департамент здравоохранения следит, насколько резко растет число заболевших, сколько среди них входящих в группу риска людей и насколько серьезной может быть опасность для системы здравоохранения.

„Если просто говорить о логике вируса, то вирусы обычно выбирают один из двух видов эволюции. Они либо становятся более опасными и менее заразными, либо менее опасными и с большей способностью распространения“, - сказала Геллер. По ее словам, коронавирус в своем развитии выбрал путь, при котором он становится более легко распространяющимся вирусом с более мягким течением заболевания.

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