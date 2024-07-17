На следующей неделе в Рийгикогу запланировано два внеочередных заседания

Внеочередное заседание 22 июля начнется в 11:00. На повестке дня - предоставление кандидату в премьер-министры Кристену Михалу (Партия реформ) мандата на формирование правительства.

Внеочередное заседание 23 июля начнется в 10:00 (в случае, если Михал получит от Рийгикогу полномочия на формирование правительства и президент назначит правительство). На повестке дня - приведение правительства к присяге.

Внеочередные заседания проходят без перерывов и длятся до исчерпания повестки дня.

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