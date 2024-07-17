17.07.2024, 21:36
На следующей неделе в Рийгикогу запланировано два внеочередных заседания
ФОТО: | Delfi Meedia
Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар (Eesti 200) созвал на 22 и 23 июля внеочередные заседания парламента, передает rus.err cо ссылкой не пресс-службу Рийгикогу.
Внеочередное заседание 22 июля начнется в 11:00. На повестке дня - предоставление кандидату в премьер-министры Кристену Михалу (Партия реформ) мандата на формирование правительства.
Внеочередное заседание 23 июля начнется в 10:00 (в случае, если Михал получит от Рийгикогу полномочия на формирование правительства и президент назначит правительство). На повестке дня - приведение правительства к присяге.
Внеочередные заседания проходят без перерывов и длятся до исчерпания повестки дня.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.