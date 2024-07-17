ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (875-й день) | Столтенберг объявил о назначении старшего представителя НАТО в Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя обмен пленными, сообщила, что ее офис находится в контакте с представителями украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца по вопросу будущих гуманитарных акций, в том числе связанных с воссоединением семей.

Российская сторона передала Киеву 95 украинских военнослужащих, украинская сторона — 95 российских военных. Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Владимир Зеленский заявил, что из плена вернули военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и пограничников. Минобороны РФ не уточняло, в каких родах войск служат вернувшиеся россияне.

США не изменили позиции по запрету на дальнобойные удары вглубь международно признанной территории РФ, сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер. „Думаю, здесь важно понимать, что мы не хотим видеть непреднамеренные последствия, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины“, — заявил чиновник.

Украинские пограничники с 17 июля начали в обязательном порядке проверять военный билет у всех мужчин от 18 до 60 лет, покидающих страну. В погранслужбе сообщили, что на количество пересечений границы или число отказов это повлияло незначительно.

Украинские беспилотники второй раз за сутки атаковали Курскую область , сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. По его данным, в селе Новоивановка пострадали два работника сельхозпредприятия и водитель грузовика.

Германия в 2025 году может сократить помощь Украине вдвое — с восьми до четырех миллиардов евро, пишет Reuters. Причина — дефицит немецкого бюджета, который сейчас находится в стадии проектирования.

Минобороны РФ заявило, что за ночь на территории России было сбито пять беспилотников. По данным военного ведомства, два дрона уничтожили над Брянской областью, еще два — над Воронежской, еще один — над Белгородской. Об атаке беспилотника также сообщил исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов. В результате сброса взрывного устройства с дрона пострадал один человек.

Предыдущий обмен пленными состоялся 25 июня. Тогда на родину вернулись по 90 человек с каждой стороны.

Европейский парламент в своей первой резолюции после выборов осудил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. В соответствующей резолюции заявляется, что визит Орбана в Россию „вопиюще нарушает договоры и общую внешнюю политику ЕС“ и содержится призыв наказать Венгрию за его действия.

„В Белгородском районе погибли два человека. ВСУ опять атаковали мирный автомобиль“, — утверждает белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

„В районе хутора Церковный FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи“, — пишет Гладков в телеграме.

Запасы советского оружия в России подходят к концу, пишет The Economist. При нынешних темпах снятия российских танков с хранения их запасы иссякнут ко второй половине следующего года, полагает издание. Если ничего не изменится, то уже до конца этого года российским войскам придется поменять тактику на более оборонительную.

Британец Патрик Тернер назначен старшим представителем НАТО в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о назначении на новую должность старшего представителя альянса в Украине британца Патрика Тернера. В этом качестве с сентября Тернер будет руководить представительством НАТО в Украине.

В декларации Вашингтонского саммита НАТО 10 июля упоминалось, что все союзники приветствуют решение генерального секретаря учредить должность старшего представителя в Украине. Этот шаг там перечислялся наряду с другими мерами, углубляющими участие НАТО как организации в поддержке Украины: созданием структуры, координирующей военную помощь (NSATU), обязательством о минимальной помощи Киеву в 40 млрд евро на ближайший год, распределенным между всеми странами-членами, а также совместным с Украиной центром компетенции JATEC.

Патрик Тернер ранее занимал посты помощника генерального секретаря по операционной деятельности и по оборонной политике и планированию, а до того занимал „ряд старших должностей в гражданской службе Соединенного Королевства“, отмечается в сообщении на сайте НАТО.

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