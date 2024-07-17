ВИДЕО | На парковке у Maxima XXX сгорел автомобиль Volvo. Владелец: даже думать не хочу, если бы кто-то из детей остался в машине
В Таллинне в Хааберсти на парковке у супермаркета Maxima XXX (Эхитаяте теэ) сгорел внедорожник "Вольво“. Его владелец - создатель энергетического хаба Enerhack и постоянный эксперт Delfi в вопросах энергетики - Игорь Крупенский сам написал в соцсетях об инциденте.
„К счастью, дети решили пойти с нами за мороженым, даже думать не хочу, что было бы, если бы они остались в машине, - написал Крупенский. - Через несколько минут позвонили из полиции, сказали, что моя машина горит“.
Дизельный „Вольво“ сгорел на парковке за несколько минут. Остальные автомобили, благодаря своевременному вмешательству их водителей, не пострадали.
„К счастью, все (кроме машины) живы“, - заключил потерпевший.
Также Игорь Крупенский выложил видео пожара своего автомобиля.
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