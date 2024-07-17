ВИДЕО | Кристен Михал: коалиционные переговоры завершаются. В понедельник будет созвано внеочередное заседание Рийгикогу

Кристен Михал сообщил, что стороны переговоров дошли до этапа, когда в четырех самых важных областях имеется текстовая структура коалиционного договора. До пятницы будут обсуждаться персоналии, сообщил он.

К пятнице будут созваны правления и советы партий, чтобы получить от них мандат на то, о чем договорились в ходе переговоров. На понедельник будет созвано внеочередное заседание Рийгикогу, где кандидат в премьер-министры выступит с речью и получит мандат для формирования правительства.

Михал отметил, что была проделана большая командная работа.

Лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс сообщил, что окончательно работа еще не завершена. Некоторые вопросы будут еще обсуждаться, по всей видимости, и завтра (18.07). По некоторым цифрам государственных финансов и бюджета есть еще вопросы.

Председатель партии Eesti 200 Маргус Цахкна подчеркнул, что экономика и промышленность были для его партии в ходе переговоров очень важными вопросами. Цахкна сообщил, что сокращения бюджетных расходов будут распределены на несколько лет, это будут базовые сокращения. Общее собрание Eesti 200 пройдет в воскресенье.

Согласно Конституции, президент в течение 14 дней после отставки правительства назначает кандидата в премьер-министры, у которого, в свою очередь, есть максимум 14 дней, чтобы представить Рийгикогу доклад об основах формирования будущего правительства.

Кандидат в премьер-министры, получивший полномочия от Рийгикогу, в течение семи дней должен представить президенту состав правительства, глава государства в течение трех дней должен утвердить правительство в должности. Правительство приступает к работе после принесения присяги перед Рийгикогу.

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