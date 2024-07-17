Центристы возмущены уходом Рийбе. Рийсалу: пусть бывшие центристы обходят меня стороной(3)
Во вторник вечером, после того, как Яанус Рийбе покинул фракцию Центристской партии в Таллиннском горсобрании, центристы собрались в партийной штаб-квартире обсудить политическую ситуацию. По словам участников собрания, уход Рийбе не был основной темой, но своего удивления и недовольства они не скрывали.
По словам председателя партии Михаила Кылварта, выход Яануса Рийбе из партии и из фракции центристов в столичном горсобрании был неожиданным и поэтому необходимо было встретится и поговорить с членами фракции. Как сказал Кылварт, никто не представлял, чтобы бывший однопартиец, который был очень активным и боролся против автомобильного налога, может найти себе идеологическое место в Партии реформ. „Поэтому нужно было поговорить с членами фракции“, - сказал Кылварт. Говоря о содержании встречи, лидер центристов был немногословен: „Никаких решений здесь не могло быть, решение принял Яанус Рийбе“, - сказал он.