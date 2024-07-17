Центристы возмущены уходом Рийбе. Рийсалу: пусть бывшие центристы обходят меня стороной

По словам председателя партии Михаила Кылварта, выход Яануса Рийбе из партии и из фракции центристов в столичном горсобрании был неожиданным и поэтому необходимо было встретится и поговорить с членами фракции. Как сказал Кылварт, никто не представлял, чтобы бывший однопартиец, который был очень активным и боролся против автомобильного налога, может найти себе идеологическое место в Партии реформ. „Поэтому нужно было поговорить с членами фракции“, - сказал Кылварт. Говоря о содержании встречи, лидер центристов был немногословен: „Никаких решений здесь не могло быть, решение принял Яанус Рийбе“, - сказал он.

Участвовавший во встрече Айвар Рийсалу также сказал, что уход Рийбе не был центральной темой вчерашнего собрания. Он сообщил, что в основном обсуждали дальнейшую деятельность партии осенью. „Что тут обсуждать, если человек уже так решил. Я был, пожалуй, самым эмоциональным по той простой причине, что у меня просто в голове не укладывается, как возможно за две недели такое перевоспитание, что ты надеваешь желтый галстук и сразу все действия Партии реформ становятся самыми правильными в мире“, - сказал Рийсалу и добавил, что когда происходят такие выходы из партийных рядов, то нужно встретиться с людьми лицом к лицу и прояснить ситуацию, поэтому и была проведена встреча.