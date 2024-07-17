ФОТО | Более 2300 призывников летнего призыва приступили к срочной службе
На этой неделе в места прохождения срочной службы прибыло более 2300 новобранцев, которые начали свою 11-месячную службу в различных подразделениях Сил обороны.
В 1-й пехотной бригаде дивизии к срочной службе в Тапа и Йыхви приступили около 1200 новобранцев. Во 2-й пехотной бригаде дивизии это число составило почти 430. В батальон штаба и связи для прохождения срочной службы прибыло более 170 человек.
В батальон логистики прибыло около 130 солдат, которые после прохождения курса молодого бойца продолжат свое обучение по 4 специальностям. Это позволит поддержать логистические потребности других подразделений дивизии.
В Службу тыла прибыло около 30 человек, которые в будущем приступят к службе в батальоне снабжения. Там срочники будут изучать складскую логистику, включая грузоперевозки.
Также, на этой неделе к срочной службе в Командовании специальными операциями приступило почти 30 новобранцев. В военно-морских силах Эстонии срочную службу будут проходить почти 150 человек. Ряды Караульного батальона военной полиции пополнило 150 человек и Киберкомандования около 80 молодых людей.
Всего к прохождению срочной службы приступили более 2300 новобранцев, в числе которых 36 девушек.
Впервые, после присоединения батальона штаба и связи к составу дивизии, Киберкомандование самостоятельно проведет курс молодого бойца в военном городке Фильтри и центре обучения Паункюла.
„Киберкомандование постоянно развивается. Сейчас мы находимся на этапе, где помимо профессиональных навыков, солдаты получат и базовую военную подготовку благодаря инструкторам нашего командования“, – сказал командир Кибернетического командования полковник Рене Иннос.
Ранее срочники проходили курс молодого бойца в батальоне штаба и связи. Теперь, по причине его перевода в состав дивизии, проводить этот курс является задачей самого Киберкомандования.
По словам старшего фельдфебеля Кристо Пальса, подразделение заранее выяснило профессиональные навыки и умения своих будущих срочников и благодаря этому может эффективнее планировать их дальнейшее обучение и карьеру.
„Мы уверены, что будущие солдаты знают достаточно о своей срочной службе, хорошо замотивированы и отлично подходят на свои будущие места“, – добавил старший фельдфебель Пальс.
Первым этапом обучения является курс молодого бойца, в течении которого срочник получает индивидуальную военную подготовку. Во время этого курса новобранец осваивает самые базовые и необходимые навыки, начиная с уроков по обращению с оружием заканчивая законодательством и оказанием первой помощи.
После прохождения этого курса путь срочника делится на две части – курс младших унтер-офицеров и водительский курс. Оба курса проходят до декабря. Далее солдат распределяют в подразделения, где проходит остальная часть службы.
Летний призыв длится 11 месяцев. В течении этого призыва военную подготовку получают командиры отделений и взводов, отраслевые специалисты и водители. На протяжении всего цикла обучения срочники получают базовые знания и подготовку по обороне своего государства и учатся действовать как единое целое.
Всего на срочную службу призывают три раза в год. Следующий призыв состоится в октябре этого года.
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