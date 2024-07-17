ФОТО | Более 2300 призывников летнего призыва приступили к срочной службе

В 1-й пехотной бригаде дивизии к срочной службе в Тапа и Йыхви приступили около 1200 новобранцев. Во 2-й пехотной бригаде дивизии это число составило почти 430. В батальон штаба и связи для прохождения срочной службы прибыло более 170 человек.

В батальон логистики прибыло около 130 солдат, которые после прохождения курса молодого бойца продолжат свое обучение по 4 специальностям. Это позволит поддержать логистические потребности других подразделений дивизии.

В Службу тыла прибыло около 30 человек, которые в будущем приступят к службе в батальоне снабжения. Там срочники будут изучать складскую логистику, включая грузоперевозки.

Также, на этой неделе к срочной службе в Командовании специальными операциями приступило почти 30 новобранцев. В военно-морских силах Эстонии срочную службу будут проходить почти 150 человек. Ряды Караульного батальона военной полиции пополнило 150 человек и Киберкомандования около 80 молодых людей.

Всего к прохождению срочной службы приступили более 2300 новобранцев, в числе которых 36 девушек.

Впервые, после присоединения батальона штаба и связи к составу дивизии, Киберкомандование самостоятельно проведет курс молодого бойца в военном городке Фильтри и центре обучения Паункюла.

„Киберкомандование постоянно развивается. Сейчас мы находимся на этапе, где помимо профессиональных навыков, солдаты получат и базовую военную подготовку благодаря инструкторам нашего командования“, – сказал командир Кибернетического командования полковник Рене Иннос.

Ранее срочники проходили курс молодого бойца в батальоне штаба и связи. Теперь, по причине его перевода в состав дивизии, проводить этот курс является задачей самого Киберкомандования.

По словам старшего фельдфебеля Кристо Пальса, подразделение заранее выяснило профессиональные навыки и умения своих будущих срочников и благодаря этому может эффективнее планировать их дальнейшее обучение и карьеру.