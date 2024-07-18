Люди массово ищут работу. Работодатели получили более миллиона заявок

Если в первой половине 2023 года на одну вакансию претендовали в среднем 39 человек, то в этом году это число составляет 52. Для сравнения, во время кризиса в области здравоохранения 2020 года за одну вакансию боролись целых 59 кандидатов. Всего в этом году на портале вакансий CVKeskus.ee работодателям было отправлено 1 046 911 заявок, что на 8% больше, чем за тот же период прошлого года.