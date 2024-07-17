В Эстонии молодежь уходит из считавшейся ранее прибыльной отрасли компьютерного программирования

В последнее десятилетие сфера информации и связи по показателям была образцом для рынка труда Эстонии: самые высокие зарплаты, рост числа работников даже в разгар кризиса, самый большой недостаток образованной рабочей силы по утверждению работодателей и самые большие амбиции роста.

Данные регистра трудовой занятости показали, что за последние полтора года число трудовых отношений в сфере информации и связи значительно сократилось. По состоянию на июнь этого года там было зарегистрировано около 36 000 работников. Из них более половины (22 000) зарегистрированы в отрасли компьютерного программирования, консультаций и других сопутствующих услуг. В 2019–2023 годах в сфере информации и связи именно в отрасли компьютерного программирования, консультаций и других сопутствующих услуг было создано больше всего новых рабочих мест, а именно 7700, однако за последний год там снова стало на 600 рабочих мест меньше. В других отраслях изменения были менее значительными, однако снижение за последний год произошло практически во всех из них.

Молодых программистов сменили работники среднего возраста

По словам специалиста по данным Департамента статистики Кадри Рооталу, самые большие изменения в отрасли программирования отмечаются среди молодых работников. „Если раньше число трудовых отношений в отрасли компьютерного программирования росло именно за счет молодых работников, то за последний год этот рост замедлился и число работников в возрасте 20–29 лет там, напротив, снизилось“, — отметила Рооталу. Например, в июне 2022 года в отрасли компьютерного программирования работало 6130 человек в возрасте 20–29 лет, по состоянию на конец июня этого года число молодых работников снизилось до 5070. В то же время работников в возрасте 40 лет и старше в этой отрасли стало больше: в 2022 году там работало 5720 человек в возрасте 40–69 лет, в июне этого года — уже 6880.

Молодые специалисты-профессионалы покидают отрасль