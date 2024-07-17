17.07.2024, 12:25
В Каламая более 3000 домохозяйств остались без электричества(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня около 11 часов в столичном районе Каламая более 3000 домохозяйств остались без электричества.
„По всему Каламая снова нет электричества. Такая же ситуация была в пятницу с 15:30 до 18:00. Никаких объяснений, что случилось, дано не было“, - пишет читатель Delfi.
Из карты неисправностей Elektrilevi следует, что сегодня в 11:04 в районе Каламая из-за аварии без электричества остались 3074 клиентов.
По предварительной оценке сетевой компании, электроснабжение в Каламая восстановится в 13:30.
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