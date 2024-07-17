В Каламая более 3000 домохозяйств остались без электричества

„По всему Каламая снова нет электричества. Такая же ситуация была в пятницу с 15:30 до 18:00. Никаких объяснений, что случилось, дано не было“, - пишет читатель Delfi.

Из карты неисправностей Elektrilevi следует, что сегодня в 11:04 в районе Каламая из-за аварии без электричества остались 3074 клиентов.

По предварительной оценке сетевой компании, электроснабжение в Каламая восстановится в 13:30.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.