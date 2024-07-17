Молодежь ухаживает за парками и дворами в Ласнамяэ

„Я очень горжусь молодыми людьми, которые посвятили часть летних каникул уборке и благоустройству зеленых зон нашего района. Их энтузиазм и трудолюбие достойны восхищения и показывают, как много можно добиться благодаря совместным усилиям и командной работе“, – сказал исполняющий обязанности старейшины Ласнамяэ заместитель старейшины Кирилл Клаус.

В течение первой недели дружинники покрасили детские игровые площадки на ул. Вирби, 18а и ул. Выру, 16а, а также во дворах улиц Паэ и Паэкааре. В парке Прийсле усилиями ребят был обновлен слой краски на всех скамейках, а в парке Тондилоо – высажены растения на клумбах и покрашены столы и стулья для пикника.

Работы продолжатся до конца этой недели. В парках Паэ и Вормси ученики красят скамейки и пропалывают клумбы. За работой подростков следят руководители групп Миа Матильда Таммекун и Хелле-Марис Лаанет. Деятельность дружинников координирует отдел городского хозяйства районной управы, который также предоставляет молодым людям необходимые для работы инструменты.

Целевой фонд Õpilasmalev – это учрежденная Таллиннским городским собранием в 2003 году организация, основной целью которой является поддержка развития молодых людей посредством неформального обучения и трудового воспитания. Организация предоставляет молодым людям опыт работы, а также поддерживает и развивает дружину как форму работы с молодежью.

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