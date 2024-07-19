Откуда жители Эстонии получают знания о деньгах?

„Результаты опроса показали, что в целом люди в Эстонии черпают информацию о деньгах из самых разных источников. Однако на первом месте остаются дом или семья – 37% респондентов отметили, что полученная ими информация поступила именно из дома. Второе место занимают СМИ с 33%, а третье – учебные заведения с 31%“, - сказала руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.

Четверть респондентов, или 24%, заявили, что получают знания из литературы, а 23% – от друзей.

8% жителей Эстонии ответили, что они также получали важные финансовые знания от инфлюэнсеров, например, от финансовых экспертов в социальных сетях. „Конечно, влияние лидеров общественного мнения велико, особенно среди младших возрастных групп. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет 18% заявили, что получали финансовые сведения от инфлюэнсеров. При этом среди 30–39-летних эта доля находится на уровне 15%. Среди более взрослых людей такой показатель существенно падает“, - пояснила Хакиайнен.

По ее словам, особенно приятно видеть, что делиться с детьми связанной с деньгами мудростью становится все более распространенным явлением и что дома эта тема больше не является запретной. „Среди 18–29-летних 46% заявили, что получили важные знания именно дома. Чем старше возрастная группа, тем меньше становится эта доля“, - отметила Хакиайнен.

Источники получения информации также различаются по мере изменения благосостояния людей. В то время как люди с более низкими доходами приобретают знания о деньгах в основном из средств массовой информации и от семьи, люди с более высокими доходами черпают финансовую мудрость в первую очередь из самостоятельно найденных источников – курсов, лекций, книг и журналов, а также от различных заинтересованных в вопросах финансов групп.