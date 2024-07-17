Эстонские пожарные помогут тушить лесные пожары в Испании

Впервые эстонские спасатели отправляются в другую страну для тушения лесных пожаров. Эксперт отдела спасательных работ Спасательного департамента Каарел Лангеметс объяснил, что помощь будет оказана для получения опыта, который невозможно приобрести в Эстонии. „Не менее важно и то, что если мы помогаем другим, то и к нам придут на помощь при необходимости. Неоценимым является также созданная сеть сотрудничества“.

В каждом отряде будет по 20 человек, и находиться на месте они будут две недели. Первый отряд будет работать с 31 июля по 16 августа в центральной части Испании в Кастилья-Ла-Манче, второй отряд – с 15 августа по 31 августа на северо-западе Испании в Галисии. Оба места, куда отправляются спасатели, горные, причем регион Галисия является одним из самых лесистых регионов Испании.

Различные условия требуют и различного оборудования. Спасатели получат легкую однослойную одежду для тушения пожаров и более легкий шлем, который лучше пропускает воздух. Также они будут обеспечены очками, защищающими глаза от дыма и искр. Обувь тоже должна быть подходящей и поддерживать голеностоп, так как не везде можно проехать на транспортном средстве, и потребуется много ходить пешком по гористой местности.

Летние лесные пожары в последние годы стали серьезной проблемой в Южной Европе. Пожары достигают огромных масштабов и наносят разрушительный ущерб.

Ни одна страна не обладает достаточными силами, чтобы справляться с такими большими катастрофами в одиночку. Поэтому на помощь приглашаются команды из других стран. Координацию помощи осуществляет Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

В этом году дополнительную помощь запрашивают четыре южноевропейских страны – Испания, Франция, Греция и Португалия. В прошлом году на помощь в борьбе с лесными пожарами пришли спасатели из 10 стран, а в этом году – из 12 стран.