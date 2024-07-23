Есть идея! Начать накопления можно уже на своей первой работе

При получении первой зарплаты для работника создается вторая пенсионная ступень. Для человека автоматически выбирается один из трех самых дешевых пенсионных фондов Эстонии. „Любой из этих фондов хорош и подходит для того, чтобы молодые люди смогли накопить на пенсию. Таким образом, начинающему работать молодому человеку не придется беспокоиться о выборе фонда второй пенсионной ступени. При этом, при желании, можно в любой момент сменить фонд, заменив его другим – с менее высокими комиссиями и большей долей акций“, - сказал Эрлих.

Зарплата в конверте перекладывает груз ответственности на плечи работника, ведь Налоговый департамент может впоследствии потребовать с него невыплаченные суммы налогов. Поэтому стоит внимательно следить за тем, чтобы все было сделано законно. В самообслуживании Налогово-таможенного департамента каждый может проверить, все ли налоги с зарплаты уплачены и, таким образом, гарантированы ли соответствующие пособия со стороны государства.

Поначалу может показаться, что зарплата в конверте работнику выгодна, поскольку так государству нужно платить меньше денег и можно больше получать на руки. Впрочем, по словам Эрлиха, зарплата в конверте на самом деле причиняет работнику большой ущерб: „Если с зарплаты не уплачивают налоги , у работника нет медицинской страховки, и будущая пенсия также окажется существенно ниже. Кроме того, работая за зарплату в конверте, вы не имеете права на пособия по сокращению и по безработице“.

Если с зарплаты не уплачивают налоги, у работника нет медицинской страховки, и будущая пенсия также окажется существенно ниже. Кроме того, работая за зарплату в конверте, вы не имеете права на пособия по сокращению и по безработице

При выходе на рынок труда самое главное, чтобы работа была официальной – это означает наличие трудового договора и уплату со всей зарплаты подоходного и социального налогов. „Хотя так называемая зарплата в конверте в Эстонии не очень распространена, ее все же можно встретить, особенно когда речь заходит о молодых работниках. По данным исследования теневой экономики, около трети молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет говорят, что знают кого-то, кто получает зарплату в конверте“, - сказал член правления Tuleva Стен Андреас Эрлих.

Приступив к работе и получая зарплату, в дополнение ко второй пенсионной ступени по возможности стоит откладывать деньги. Этому есть две очень важные причины.

Во-первых, начинать откладывать раньше обычно легче. Эрлих отметил, что потребительские привычки людей обычно растут вместе с доходом. Пока ты учишься, ты привык жить экономно, но, когда получаешь зарплату, прежняя „роскошь“ становится повседневными расходами. Однако впоследствии снизить повседневные расходы будет существенно сложнее, ведь они уже стали привычными. Гораздо проще решить, какую часть следует откладывать на будущее, еще до получения первой зарплаты.

Раннее начало накоплений работает в пользу молодого человека. В случае сознательного инвестирования получаемый ежегодно доход, в свою очередь, будет приносить новый доход, и поэтому накопленные деньги в итоге продолжат расти.

Во-вторых, раннее начало накоплений работает в пользу молодого человека. В случае сознательного инвестирования получаемый ежегодно доход, в свою очередь, будет приносить новый доход, и поэтому накопленные деньги в итоге продолжат расти. Название этого эффекта – сложные проценты, и его даже называют восьмым чудом света.

Все шаги можно автоматизировать

Самое важное при накоплении – постоянство. На результат больше всего влияет норма сбережений, то есть сколько денег, помимо расходов, откладывается и прирастает. Если просто откладывать каждый месяц по 100 евро, через 10 лет общая сумма будет больше по сравнению с тем, какая образовалась бы при инвестировании ежемесячно 50 евро, с гарантированной доходностью в 10%. В первом случае будет собрано в общей сложности 12 000 евро, а во втором – 10 200 евро.

Конечно, лучше всего сочетать более высокую норму сбережений и хорошую прибыльность, создавать сбережения постоянно и в течение длительного времени. Ученый-бихевиорист Майк Нортон кратко резюмировал, что для большинства людей экономия – это скучно и сложно. Если каждый месяц придется вновь решать, продолжать целенаправленно откладывать деньги или нет, то лишь вопрос времени, когда сила воли ослабнет и выбор будет сделан в пользу каких-то кратковременных развлечений.