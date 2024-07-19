Как Таллинну справиться с переменчивой погодой? Эксперт: и в грязной луже можно увидеть возможность
В результате изменений климата Таллинн всё чаще сталкивается с экстремальными погодными условиями. Например, в мае город густо засыпало снегом, а через пару недель на покрытых травой лужайках можно было уже спокойно устроить летний пикник. Для городов все более важными задачами становятся необходимость быть готовыми к неожиданной перемене обстоятельств и умение к ним быстро адаптироваться, пишет руководитель направления зеленых технологий Hundipea Мари-Лийс Келль.
Для успешного преодоления превратностей погоды и изменения городской среды в приятную для жителей сторону лучшими инструментами являются городское озеленение и ливневые системы, имитирующие природные. В жаркие дни деревья обеспечивают тень, в ветреные – сдерживают ветер, в период проливных дождей земля впитывает воду, разумеется, если предоставить природе такую возможность. Таким образом вовсе не обязательно требуются высокотехнологичные решения, достаточно просто подойти к этим проблемам с умом.
В плане деятельности Таллиннского ландшафта на 2013–2025 годы говорится, что результаты проведенных исследования доказали, что помимо положительного воздействия на здоровье и качество жизни горожан озеленение положительно сказывается и на цене и скорости продажи недвижимости. Таким образом, укрепляется и почва для ведения бизнеса, и возрастает ценность города в целом. В плане утверждается, что „при проектировании и уходе за городским ландшафтом должны использоваться новые и инновационные методы“.
Гибкость способна поддержать инновации
„Я надеюсь, что озеленение станет важным не только тогда, когда его уже не будет“, - сказала в одном интервью много лет назад ландшафтный архитектор Таллинна Кристийна Куппер. В современном Таллинне озеленение ценят и приветствуют, но связанные с ним правила устарели, а внутригородские системы отвода ливневых вод недостаточны и не опираются на природу.
Например, при планировании каждой новой застройки определяется процент площади, которую необходимо отвести под озеленение, и в какой степени необходимо включать высокое озеленение (то есть деревья и кусты). Довольно распространенным является требование, когда для жилой застройки заранее отводят 30% площади земельного участка, которая должна быть озеленена, а из этого, в свою очередь, ⅔ должно иметь высокое озеленение, то есть кроны взрослых деревьев в будущем будут покрывать ⅔ озелененной площади.
Однако эти на первый взгляд простые требования создают довольно много ограничений: где проложить подъездные пути и разместить по одному парковочному месту на квартиру, где проложить водопровод и подвести электричество, как избежать излишнего затенения домов?
Если подумать, что раз парковочные места занимают много ценного пространства, которое могло бы стать озеленением, то не лучше ли поместить машины в подземный гараж и спроектировать зеленую зону на крыше гаража? Но, увы, сегодня это не классифицируется как зеленая зона, даже если имеется метровый слой почвы, покрытой деревьями и кустарниками. Рядом с деревьями нельзя прокладывать кабели и водопроводные трубы, хотя их можно спрятать в защитный рукав, чтобы они не влияли на рост деревьев, а заодно и защитить и их самих. Исходя из вышеупомянутого, к озеленению не относятся и зеленые крыши и фасады, а также контейнерное озеленение. Тем не менее, воду в дом необходимо провести, а эти 20% земельного участка засадить деревьями.
В конце концов, территория - ресурс ограниченный, и для того, чтобы построить современный дом, с туалетом и электричеством, и большим количеством зелени, следует установить более разумные правила, чем просто определение планировки участка, играя с процентами застройки, трасс, гаража и озеленения. При отведении территории под озеленение нужно смотреть на всю картину целиком, иначе получится просто большая зеленая зона, а не целостная планировка. На самом деле нет ничего плохого в том, что перед застройщиками ставятся такие цели, как отведение 30% под озеленение, однако и правила должны лучше соответствовать этим целям.
Только труб недостаточно
Озеленение играет важную роль и в отведении ливневых вод. Основная задача решений для ливневых вод, основанных на природном подходе, иными словами сооружений, которые при отводе ливневых вод имитируют естественные экосистемы, состоит в том, чтобы собирать воду, замедлять скорость потока, позволять воде максимально проникать в почву и испаряться и в то же время очищать ее от загрязнения. К экономичным решениям для отвода ливневых вод относятся, например, зеленые крыши, дождевые грядки, водопроницаемые тротуары, полосы пропитки, откосы и т. д.
Сегодня во многих районах Таллинна есть канализация общего пользования. Это означает, что сточные и ливневые воды сливаются в одну трубу. Если ливневой воды много, то возникает проблема – в какой-то момент в трубу одновременно все это уже не вмещается, и очистка воды затрудняется. Для быстрого решения этой проблемы в Таллинне есть несколько так называемых аварийных сбросов или переливов, из которых эта же вода, не проходя очистки, сбрасывается прямо в море, чтобы снизить нагрузку на трубу или поддерживать правильный рабочий режим станции сточных вод. Чтобы меньше прибегать к этому варианту, разумно было бы найти решение, которое бы позволило максимально эффективно управлять ливневыми водами и не перегружать трубы в случае сильного дождя.
Определением подходящих для эстонских условий имитирующих природные решений для отвода ливневых вод, недавно занимались в проекте LIFE UrbanStorm. В рамках проекта в Таллинне и Виймси были созданы различные испытательные и демонстрационные площадки с подобными решениями, и их эффективность была успешно доказана.
Исследование подтвердило, что пропускной способности современных систем уже не достаточно, а в будущем эта проблема усугубится. Вместо того, чтобы заниматься дорогостоящим увеличением количества труб, исследователи предлагают обратиться к решениям, имитирующим естественные, которые к тому же нередко более доступны. В то же время такие решения способствуют сохранению биоразнообразия, поддержанию хорошего состояния поверхностных и подземных вод, а также повышению благосостояния людей и окружающей среды, говорится в исследовании LIFE.
Чтобы такие системы, уже успешно применяемые в других странах мира, могли быть реализованы, сегодняшние правила должны быть пересмотрены. Например, в Эстонии принято поднимать газон над дорогой с помощью брусчатки, чтобы „защитить газон от уличной воды“. Также стараются защищать озеленение от вибраций, в том время как в других странах мира зеленые насаждения используются именно для подавления вибраций, и озеленение на улицах до сих пор прекрасно справлялось с этой задачей.
Разумное решение по вопросу ливневых вод принимается совместно регулирующим строительную деятельность городом или муниципалитетом, проектировщиком и землевладельцем или застройщиком. Думая о будущем, современные решения следует применять под руководством экспертов, например в вопросах климата.
Решения для ливневых вод на практике
В центре Антверпена, в Бельгии, гигантская парковка была преобразована в парк площадью 7 гектаров, благодаря которому в центре города появились зеленые насаждения площадью более полутора футбольных полей, в том числе почти 500 деревьев. Помимо того, что вода уходит в землю, Южный парк (Zuidpark) окружен и дождевыми клумбами для дождевой воды, а при перемещении автостоянки под землю в одной из них также были построены два резервуара для ливневой воды, вмещающие 1,5 миллиона литров.
В датском городе Роскилле группа архитекторов спроектировала парк под названием Nordarch Rabalder Parken, который, казалось бы, является прекрасным местом для отдыха, но на самом деле также обеспечивает важную защиту от наводнений. Здесь есть скейтпарк, батуты, грили, тренировочная площадка и сцена для культурных мероприятий, объединенной с умной и устойчивой к воздействию стихийных бедствий дренажной системой, которая спасает территорию от ежегодных наводнений. Например, в случае наводнения боул (бассейн для скейтборда) может вместить количество дождевой воды в 10 раз больше, чем объем олимпийского бассейна.
В шведском городе Готенбург, где дождливая погода бывает 40% дней в году, было решено творчески подойти к проблеме дождевой воде в рамках проекта Rain Gothenburg. Одно из созданных решений называется Regnlekplatsen и представляет собой детскую игровую площадку с дождевой водой. На участке спроектированы специальные углубления для луж, каналы, которые создают забавные водовороты дождя, и песочница, в которой можно строить бассейны, плотины и каналы. Город также планирует применить такой подход к строительству школ и в других городских застройках – вода рассматривается как ресурс, который позволяет делать очень интересные вещи.
Озеленение и ливневые воды можно рассматривать возможности и ресурс, чтобы в городе стало меньше раскаленного асфальта и грязных луж на дороге, и появилось больше зелени и ливневых вод, имитирующих природные экосистемы.
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