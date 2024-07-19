Как Таллинну справиться с переменчивой погодой? Эксперт: и в грязной луже можно увидеть возможность

Однако эти на первый взгляд простые требования создают довольно много ограничений: где проложить подъездные пути и разместить по одному парковочному месту на квартиру, где проложить водопровод и подвести электричество, как избежать излишнего затенения домов?

Например, при планировании каждой новой застройки определяется процент площади, которую необходимо отвести под озеленение, и в какой степени необходимо включать высокое озеленение (то есть деревья и кусты). Довольно распространенным является требование, когда для жилой застройки заранее отводят 30% площади земельного участка, которая должна быть озеленена, а из этого, в свою очередь, ⅔ должно иметь высокое озеленение, то есть кроны взрослых деревьев в будущем будут покрывать ⅔ озелененной площади.

„Я надеюсь, что озеленение станет важным не только тогда, когда его уже не будет“, - сказала в одном интервью много лет назад ландшафтный архитектор Таллинна Кристийна Куппер. В современном Таллинне озеленение ценят и приветствуют, но связанные с ним правила устарели, а внутригородские системы отвода ливневых вод недостаточны и не опираются на природу.

В плане деятельности Таллиннского ландшафта на 2013–2025 годы говорится, что результаты проведенных исследования доказали, что помимо положительного воздействия на здоровье и качество жизни горожан озеленение положительно сказывается и на цене и скорости продажи недвижимости. Таким образом, укрепляется и почва для ведения бизнеса, и возрастает ценность города в целом. В плане утверждается, что „при проектировании и уходе за городским ландшафтом должны использоваться новые и инновационные методы“.

Для успешного преодоления превратностей погоды и изменения городской среды в приятную для жителей сторону лучшими инструментами являются городское озеленение и ливневые системы, имитирующие природные. В жаркие дни деревья обеспечивают тень, в ветреные – сдерживают ветер, в период проливных дождей земля впитывает воду, разумеется, если предоставить природе такую возможность. Таким образом вовсе не обязательно требуются высокотехнологичные решения, достаточно просто подойти к этим проблемам с умом.

Если подумать, что раз парковочные места занимают много ценного пространства, которое могло бы стать озеленением, то не лучше ли поместить машины в подземный гараж и спроектировать зеленую зону на крыше гаража? Но, увы, сегодня это не классифицируется как зеленая зона, даже если имеется метровый слой почвы, покрытой деревьями и кустарниками. Рядом с деревьями нельзя прокладывать кабели и водопроводные трубы, хотя их можно спрятать в защитный рукав, чтобы они не влияли на рост деревьев, а заодно и защитить и их самих. Исходя из вышеупомянутого, к озеленению не относятся и зеленые крыши и фасады, а также контейнерное озеленение. Тем не менее, воду в дом необходимо провести, а эти 20% земельного участка засадить деревьями.

В конце концов, территория - ресурс ограниченный, и для того, чтобы построить современный дом, с туалетом и электричеством, и большим количеством зелени, следует установить более разумные правила, чем просто определение планировки участка, играя с процентами застройки, трасс, гаража и озеленения. При отведении территории под озеленение нужно смотреть на всю картину целиком, иначе получится просто большая зеленая зона, а не целостная планировка. На самом деле нет ничего плохого в том, что перед застройщиками ставятся такие цели, как отведение 30% под озеленение, однако и правила должны лучше соответствовать этим целям.

Только труб недостаточно

Озеленение играет важную роль и в отведении ливневых вод. Основная задача решений для ливневых вод, основанных на природном подходе, иными словами сооружений, которые при отводе ливневых вод имитируют естественные экосистемы, состоит в том, чтобы собирать воду, замедлять скорость потока, позволять воде максимально проникать в почву и испаряться и в то же время очищать ее от загрязнения. К экономичным решениям для отвода ливневых вод относятся, например, зеленые крыши, дождевые грядки, водопроницаемые тротуары, полосы пропитки, откосы и т. д.