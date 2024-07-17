Экономика
17.07.2024, 10:30

Leibur обновляет бренд: все продукты получат новую упаковку

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ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Старейший эстонский производитель хлеба Leibur меняет старую упаковку на новую. У любимых продуктов эстонских потребителей теперь будет единый дизайн упаковки, на которой еще лучше будет виден исторический логотип.

По сообщению компании, помимо прочего, новая упаковка оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.

„Мы хотим облегчить потребителям выбор и сделать себя еще более заметными на полках магазинов. Общий дизайн упаковки объединит нашу линейку продуктов и даст Leibur глоток свежего воздуха“, — сказала менеджер по маркетингу Leibur Кристель Реммель.

Новые упаковки Leibur меньше по размеру, менее цветные и изготовлены из полиэтилена, который лучше поддается переработке. Кроме того, на печатную поверхность приходится не более 50% всей упаковки и используется только до четырех цветов печати.

„Leibur — местный производитель хлеба с многолетней историей. Мы смело лидируем в хлебной промышленности и постоянно обновляемся. Одновременно с обновлением бренда и упаковки мы представляем новые продукты. Например, в апреле на прилавках магазинов появился ориентированный на молодежь Flaff в красочной упаковке. Мы все чаще заменяем в наших продуктах пшеницу овсом и ​​отслеживаем потребительские предпочтения и изменения“, — сказала Реммель.

Первым обновлением станет семейство Leiburi Ruks, в которое входит три вида буханочного хлеба и три формового. Кроме этого, в линейке Ruks обычная соль будет заменена на йодированную. Обновленная упаковка появится на прилавках магазинов в середине июля.

Другие продукты Leibur - Rukkipala, Röst, Kuldne - будут получать новую упаковку поэтапно. К концу 2024 года вся продукция Leibur пройдет курс обновления и доберется до прилавков магазинов в новом облике.

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