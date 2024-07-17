Leibur обновляет бренд: все продукты получат новую упаковку

По сообщению компании, помимо прочего, новая упаковка оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.

„Мы хотим облегчить потребителям выбор и сделать себя еще более заметными на полках магазинов. Общий дизайн упаковки объединит нашу линейку продуктов и даст Leibur глоток свежего воздуха“, — сказала менеджер по маркетингу Leibur Кристель Реммель.

Новые упаковки Leibur меньше по размеру, менее цветные и изготовлены из полиэтилена, который лучше поддается переработке. Кроме того, на печатную поверхность приходится не более 50% всей упаковки и используется только до четырех цветов печати.

„Leibur — местный производитель хлеба с многолетней историей. Мы смело лидируем в хлебной промышленности и постоянно обновляемся. Одновременно с обновлением бренда и упаковки мы представляем новые продукты. Например, в апреле на прилавках магазинов появился ориентированный на молодежь Flaff в красочной упаковке. Мы все чаще заменяем в наших продуктах пшеницу овсом и ​​отслеживаем потребительские предпочтения и изменения“, — сказала Реммель.

Первым обновлением станет семейство Leiburi Ruks, в которое входит три вида буханочного хлеба и три формового. Кроме этого, в линейке Ruks обычная соль будет заменена на йодированную. Обновленная упаковка появится на прилавках магазинов в середине июля.

Другие продукты Leibur - Rukkipala, Röst, Kuldne - будут получать новую упаковку поэтапно. К концу 2024 года вся продукция Leibur пройдет курс обновления и доберется до прилавков магазинов в новом облике.

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