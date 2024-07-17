17.07.2024, 11:50
Только пятая часть учителей сдала необходимый языковой экзамен. Кристина Каллас: у правительства есть план(17)
Министерство: результаты не удивили
ФОТО: | Delfi Meedia
В июне экзамены на знание эстонского языка на уровни В2 и С1 успешно сдали только 20% учителей. По словам министра образования и науки Кристины Каллас, правительство обсуждает вопрос о том, чтобы разрешить заключать с учителями, старающимися освоить эстонский язык на должном уровне, договоры на один год, пишет портал Delfi.
В связи с переходом на обучение на эстонском языке к 1 августа учителя, желающие продолжить осенью преподавание на русском языке, должны владеть государственным языком на уровне B2. Те учителя, которые хотят преподавать на эстонском языке, должны овладеть им на уровне С1.
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