Новости Эстонии
17.07.2024, 11:50

Только пятая часть учителей сдала необходимый языковой экзамен. Кристина Каллас: у правительства есть план

 (17)
Министерство: результаты не удивили
Кто встанет осенью перед классом?
Кто встанет осенью перед классом?
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В июне экзамены на знание эстонского языка на уровни В2 и С1 успешно сдали только 20% учителей. По словам министра образования и науки Кристины Каллас, правительство обсуждает вопрос о том, чтобы разрешить заключать с учителями, старающимися освоить эстонский язык на должном уровне, договоры на один год, пишет портал Delfi.

В связи с переходом на обучение на эстонском языке к 1 августа учителя, желающие продолжить осенью преподавание на русском языке, должны владеть государственным языком на уровне B2. Те учителя, которые хотят преподавать на эстонском языке, должны овладеть им на уровне С1.

В начале июня 395 учителей сдавали экзамен на уровень B2 и 388 - на уровень C1. Обнародованные в понедельник результаты неутешительны: только 90 учителей, или 22,7%, сдали экзамен на B2, и 70 учителей, или 18%, на C1.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (17)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии