Только пятая часть учителей сдала необходимый языковой экзамен. Кристина Каллас: у правительства есть план

В июне экзамены на знание эстонского языка на уровни В2 и С1 успешно сдали только 20% учителей. По словам министра образования и науки Кристины Каллас, правительство обсуждает вопрос о том, чтобы разрешить заключать с учителями, старающимися освоить эстонский язык на должном уровне, договоры на один год, пишет портал Delfi.