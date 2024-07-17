Рейтинги партий: поддержка EKRE опустилась на самый низкий уровень за пять лет

Последние сводные данные отражают период с 10 июня по 12 июля, всего в опросе приняли участие 4002 гражданина Эстонской Республики.

Начиная с конца мая поддержка занимающей лидирующее положение Isamaa выросла на 3,9 процентных пункта, и находится на самом высоком уровне с начала 2019 года, вместе с тем, судя по последним результатам, она перестала расти. В настоящий момент рейтинг Партии реформ, занимающей второе место по популярности, перестал снижаться, и разница с партией Isamaa составляет 14,5 процентных пункта. За последние пять недель поддержка Социал-демократической партии, находящаяся практически на одном уровне с Партией реформ, выросла на 2,3 процентных пункта.

Вслед за первой тройкой следуют Центристская партия (12,7%), EKRE (11,8%), „Правые“ (5,1%) и Eesti 200 (3,2%). За последние недели Центристская партия несколько улучшила свою позицию, обойдя EKRE, рейтинг которой продолжает снижаться. Поддержка EKRE находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда фирма Norstat приступила к проведению опросов партийных предпочтений.

Коалиционные партии поддерживают 36,3%, оппозиционные - 55,5% респондентов.

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