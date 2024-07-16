Впервые за 31 год: в Эстонии врачи подозревают у ребенка холеру

У ребенка, попавшего в одну из столичных больниц в начале недели, наблюдаются симптомы, которые могут указывать как на холеру, так и на другие кишечные инфекции, однако результаты более детального анализа должны стать ясными во второй половине недели, передает rus.err.

Заведующая отделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Кярт Сыбер пояснила, что ребенок, сдавший первую положительную пробу на холеру, находился со своей семьей за рубежом, где в конце прошлой недели у него поднялась температура, а через несколько дней развилась диарея. Семья вернулась в Таллинн самолетом, а один из родителей отправился с заболевшим ребенком в больницу, где их поместили в изолятор, передает пресс-служба Департамента здоровья.

Во вторник еще один ребенок в семье был госпитализирован с аналогичными симптомами и изолирован вместе с другими членами семьи. Хотя первичный PCR-анализ указывает на холеру, неизвестно, какая это серогруппа и насколько она токсична. Подтверждающий результат анализа поступившей в лабораторию Департамента здоровья пробы должен быть известен в четверг.

Департамент здоровья провел эпидемиологическое исследование, и на данный момент вероятность дальнейшего распространения инфекции оценивается как довольно малая, поскольку контакты семьи с окружающими были минимальными.

Последний раз заболевание холерой фиксировалось в Эстонии в 1993 году, и тогда тоже речь шла о завезенном из-за границы случае.

Симптоматика заболевания

Симптомы холеры разнообразны и включают следующие моменты: