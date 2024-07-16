Впервые за 31 год: в Эстонии врачи подозревают у ребенка холеру(11)
Лаборатория инфекционных заболеваний Департамента здоровья анализирует пробу, взятую у ребенка, у которого при первичном обследовании выявлена холера, передает Департамент здоровья. Заболевание произошло за рубежом, поэтому риск распространения внутри страны отсутствует.
У ребенка, попавшего в одну из столичных больниц в начале недели, наблюдаются симптомы, которые могут указывать как на холеру, так и на другие кишечные инфекции, однако результаты более детального анализа должны стать ясными во второй половине недели, передает rus.err.
Заведующая отделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Кярт Сыбер пояснила, что ребенок, сдавший первую положительную пробу на холеру, находился со своей семьей за рубежом, где в конце прошлой недели у него поднялась температура, а через несколько дней развилась диарея. Семья вернулась в Таллинн самолетом, а один из родителей отправился с заболевшим ребенком в больницу, где их поместили в изолятор, передает пресс-служба Департамента здоровья.
Во вторник еще один ребенок в семье был госпитализирован с аналогичными симптомами и изолирован вместе с другими членами семьи. Хотя первичный PCR-анализ указывает на холеру, неизвестно, какая это серогруппа и насколько она токсична. Подтверждающий результат анализа поступившей в лабораторию Департамента здоровья пробы должен быть известен в четверг.
Департамент здоровья провел эпидемиологическое исследование, и на данный момент вероятность дальнейшего распространения инфекции оценивается как довольно малая, поскольку контакты семьи с окружающими были минимальными.
Последний раз заболевание холерой фиксировалось в Эстонии в 1993 году, и тогда тоже речь шла о завезенном из-за границы случае.
Симптоматика заболевания
Симптомы холеры разнообразны и включают следующие моменты:
повышенная температура (37-38), которая с развитием болезни может наоборот понизиться (до 34-35 градусов);
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обильная и водянистая диарея. Цвет стула разный: он может быть желто-зеленым, а может быть коричневым;
рвота. Часто она возникает без позывов, внезапно;
урчание в животе, метеоризм, легкие боли;
ощущение, что живот переполнен большим количеством жидкости;
ощущение сухости. Губы сохнут, постоянно хочется пить, наблюдается серьезная слабость. В ряде случаев губы могут синеть;
понижение артериального давления, что связано с обезвоженностью организма;
головные боли – причем сама боль локализуется в лобной части.
Профилактические меры
Профилактика холеры заключается в следующем:
делать вакцину от холеры, рекомендованную ВОЗ. В разных странах иммунизация населения проводится централизованно и строго контролируется. Однако она способствует выработке общего иммунитета – для каждого конкретного человека действие вакцины со временем ослабевает, поэтому требуются и другие меры профилактики;
избегать тех стран и регионов, в которых вспышки болезни наблюдаются регулярно;
употреблять в пищу только ту еду, которая прошла термическую обработку или была хорошо вымыта с мыльным раствором;
употреблять исключительно чистую воду из тех источников, которые для этого предназначены;
регулярно мыть руки;
хранить продукты в подходящих для этого условиях – вдали от мест, где на них садятся насекомые.
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