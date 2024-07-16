Этим летом Enerhack Camp оказался в Таллинне рекордным

„Мы невероятно гордимся тем, что в этом году Enerhack Camp привлек рекордное количество участников — 650 детей. Было получено более 1000 заявок, что подтверждает огромный интерес к нашей программе, - говорит руководитель по развитию проекта Enerhack Алеся Нехожина. - Мы рады, что смогли предоставить возможность обучения на эстонском, русском и английском языках, что, в свою очередь, сделало лагерь доступным и интересным для детей из разных языковых сообществ“.

„Мы благодарим всех приглашенных лекторов, включая министра регионального развития Пирет Хартман, бывшего вице-канцлера по энергетике Тимо Татара и многих других экспертов, которые делились своими знаниями и опытом. Отдельная благодарность олимпийской чемпионке Ирине Эмбрих за ее вдохновляющие занятия по фехтованию“, - добавила представитель Enerhack.

Уникальность летнего лагеря Enerhack Camp состоит в том, что он сочетает в себе как занятия и мастер-классы по энергетике, в этом году на выбор были такие темы как тепловая энергия, электроэнергия, энергия в транспорте и возобновляемые источники энергии, так и насыщенную и увлекательную программу. Ребята смогли попробовать различные виды спорта, такие как футбол, баскетбол, фехтование, а также шахматы для развития логического мышления и стратегического планирования и принимали участие в разнообразных играх, конкурсах и спортивных эстафетах.

„Мы стремимся вдохновить детей на изучение энергетики и инженерии, показывая им, что эти области не только увлекательны, но и предлагают перспективные карьерные возможности. Благодаря поддержке наших партнеров — Британского Совета в Эстонии, посольств США и Швеции, а также крупнейших энергетических компаний Эстонии — мы смогли реализовать нашу программу на высоком уровне“, - констатирует Нехожина.

„Юбилейный пятый Enerhack Camp 2024 стал для нас важным этапом в популяризации науки и технологий среди молодежи. Мы с нетерпением ждем следующего года и новых достижений наших участников“, - подытожила она.

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