ЧП и криминал
16.07.2024, 17:15

ФОТО И ВИДЕО | Мужчин, гонявших в центре Таллинна на диване-автомобиле, сняли с трассы

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В минувшие выходные двое мужчин разъезжали в центре Таллинна на собственноручно изготовленном диване-автомобиле. При этом самодельное транспортное средство двигалось достаточно медленно, что не позволило наказать изобретателей за езду на нем.

На перекрестке Кристийне мужчин задержала полиция.

„К счастью для испытателей, они выбрали для прототипа такие компоненты, которые по скорости и мощности мотора не дают оснований причислить его к моторному транспортному средству. Это испытание не привело к серьезным неприятностям“, - написал в социальных сетях Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны.

Прототип моторизированного дивана

Полиция в своем посте отметила, что инженеры передвижного дивана отправились испытывать свою машину в место с самым оживленным движением в Таллинне.

„Полицейские нашли в транспортном средстве множество недостатков, и испытатели после ознакомления с различными правилами поняли, что испытание прототипа таким способом было не самой лучшей идеей“, - написал Центр надзора за дорожным движением.

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