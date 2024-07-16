ФОТО И ВИДЕО | Мужчин, гонявших в центре Таллинна на диване-автомобиле, сняли с трассы

На перекрестке Кристийне мужчин задержала полиция.

„К счастью для испытателей, они выбрали для прототипа такие компоненты, которые по скорости и мощности мотора не дают оснований причислить его к моторному транспортному средству. Это испытание не привело к серьезным неприятностям“, - написал в социальных сетях Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны.

Полиция в своем посте отметила, что инженеры передвижного дивана отправились испытывать свою машину в место с самым оживленным движением в Таллинне.

„Полицейские нашли в транспортном средстве множество недостатков, и испытатели после ознакомления с различными правилами поняли, что испытание прототипа таким способом было не самой лучшей идеей“, - написал Центр надзора за дорожным движением.

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