Долгожданный момент. Эстония уведомила Россию о выходе из общей энергосистемы

Договор истекает в феврале 2025 года, после чего Балтийские страны синхронизируют свои электросистемы с частотой континентальной европейской электросети.

С окончанием договора, 7 февраля, системные операторы Эстонии, Латвии и Литвы отключат свои электросети от российской частотной зоны. 8 февраля будет проведено испытание автономной работы, в ходе которого будут проверяться возможности независимого управления работой электросистем трех стран, а синхронизация с частотной зоной континентальной Европы произойдет 9 февраля 2025 года.

Председатель правления Elering Калле Кильк сообщил, что электросистемы стран Балтии подготовлены к экстренной синхронизации, если случится так, что Россия сама отключит от себя страны Балтии в течение последних шести месяцев действия договора. „В Эстонии за последние пять лет были построены большинство электросетевых объектов, обеспечивающих стабильность и надежность электросистемы, в том числе и три синхронных компенсатора.

Последней из крупных строек, которая еще продолжается, является реконструкция эстонско-латвийской высоковольтной линии Виру — Циргулина, которая завершена на 90% и к зиме будет в полном объеме вновь введена в работу“, — сказал Кильк.

Аналогичные эстонским работы идут в целях успешной синхронизации также в Латвии и Литве. Помимо строительных работ, обновляются ИТ-системы и имеющиеся приграничные системы управления.

До февраля Эстония, Латвия и Литва работают в общей синхронной зоне с Россией, а это значит, что Россия контролирует один из важнейших параметров местной электросети — частоту. Это дает восточному соседу способность влиять на функционирование энергосистемы в странах Балтии.