В 2025 году Таллинн создаст первую „летнюю улицу“

Как отметил вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере, цель проекта – сделать столичные улицы более безопасными, функциональными и привлекательными для всех. „По примеру других скандинавских городов в Таллинне наконец-то появится своя летняя улица, – пояснил Пере. – В Финляндии эта концепция известна как kesäkatu, а в Швеции как sommarplats или sommargågata. Мы можем найти десятки примеров таких улиц, которые доказали, что с помощью простых решений можно временно создать более оживленное городское пространство, в котором улучшатся условия для бизнеса, работы и отдыха“.

На данном этапе работы городские власти уделяют основное внимание сбору идей и пожеланий местных жителей и предпринимателей, а также людей, работающих на улице Айа. Город исследует, чего сейчас не хватает, каковы ожидания пользователей и возможности для улучшения функций улицы и использования общественного пространства. Вице-мэр Пере подчеркнул, что, воплощая концепцию летней улицы, Таллинн не планирует за счет единичного вмешательства разработать постоянное решение. Цель этого проекта – на практике продемонстрировать горожанам, как еще можно организовать уличное пространство.

В рамках создания летней улицы будут организованы встречи с пользователями этого городского пространства. Они проводятся, чтобы выявить пожелания и потребности, которые будут учтены при разработке проекта. Результаты летнего эксперимента лягут в основу для будущего архитектурного конкурса и реконструкции улицы Айа, которая должна стать важной и привлекательной деловой частью Старого города. При этом важно, чтобы, приобретая качества современного городского пространства, улица сохранила свой исторический облик, кроме того, она в первую очередь должна быть удобной для людей, которые живут здесь или ведут свой бизнес в этом районе.