16.07.2024, 15:31
ВИДЕО | Кристен Михал сравнивает себя со сломанным граммофоном. Почему распределение министерских портфелей - большая тайна?
Сегодня утром Кристен Михал (Партия реформ) встретился в Кадриорге с главой государства Аларом Карисом и получил от него мандат на формирование правительства. Без пяти минут премьер-министр рассказал порталу Delfi о том, в каком состоянии сейчас коалиционные переговоры.
Карис и Михал пожали друг другу руки и попозировали перед камерами. Затем журналистов выпроводили из помещения и два политика остались на разговор вдвоем. Карис отметил, что выяснит, какие мысли возникли у Михала в течение ночи.
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