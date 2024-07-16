ВИДЕО | Кристен Михал сравнивает себя со сломанным граммофоном. Почему распределение министерских портфелей - большая тайна?

Карис и Михал пожали друг другу руки и попозировали перед камерами. Затем журналистов выпроводили из помещения и два политика остались на разговор вдвоем. Карис отметил, что выяснит, какие мысли возникли у Михала в течение ночи.

Позже Михал сказал порталу Delfi, что всё время думает о том, как Эстонии оставаться стабильной страной в нестабильное время и в нестабильном мире. „Это главная цель переговоров“, - сказал он.