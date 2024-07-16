ЧП и криминал
16.07.2024, 14:50

Поножовщина в центре Таллинна: трагедия развернулась на глазах у близких, нападавший и жертва были пьяны

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Полиция опровергает теорию, которая разошлась в социальных сетях
Криминалисты на месте преступления
Криминалисты на месте преступления
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Вчера Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство Пыхьяской окружной прокуратуры о помещении под стражу на два месяца 34-летнего мужчины, которому предъявлено обвинение в убийстве.

Поздно вечером в пятницу, около полуночи, на трамвайной остановке стояли пять человек: 34-летний нападавший и два члена его семьи. Также там находились жертва, тоже 34-летний мужчина, и его друг.

На следующий день сестра погибшего рассказала в социальных сетях, что узнала о том, что ее брат пытался предотвратить домашнее насилие. „Слезы душат! Cердце разорвало мое!“ - написала огорченная сестра.

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