16.07.2024, 14:50
Поножовщина в центре Таллинна: трагедия развернулась на глазах у близких, нападавший и жертва были пьяны(14)
Полиция опровергает теорию, которая разошлась в социальных сетях
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство Пыхьяской окружной прокуратуры о помещении под стражу на два месяца 34-летнего мужчины, которому предъявлено обвинение в убийстве.
Поздно вечером в пятницу, около полуночи, на трамвайной остановке стояли пять человек: 34-летний нападавший и два члена его семьи. Также там находились жертва, тоже 34-летний мужчина, и его друг.
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