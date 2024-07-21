21.07.2024, 10:08
Клиники красоты преуспевают или с трудом держатся на плаву? Каким выдался для них прошлый год?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Любопытная ситуация сложилась в индустрии красоты: судя по хозяйственным отчетам за прошлый год, в одних клиниках доход от продаж вырос в 15 раз, другие, в которых сотрудники получают в среднем зарплату-брутто в 700 евро, с трудом сводят концы с концами.
Издание Delfi Ärileht поинтересовалось результатами работы шести клиник красоты: The Health Clinic, Dr. Mari Laasma ilukliinik, Christinas Clinic, эстетической косметологии Medic-Esthetic, Marju Karini ilukliinik и эстетической хирургии Clinica Пеэпа Преэ. Несколько клиник красоты, например, Medemis Kliinik, Nordic Medical Center и Gonsiori ilukliinik, еще не представили отчеты за хозяйственный год.
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