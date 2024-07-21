Клиники красоты преуспевают или с трудом держатся на плаву? Каким выдался для них прошлый год?

Любопытная ситуация сложилась в индустрии красоты: судя по хозяйственным отчетам за прошлый год, в одних клиниках доход от продаж вырос в 15 раз, другие, в которых сотрудники получают в среднем зарплату-брутто в 700 евро, с трудом сводят концы с концами.