Экономика
21.07.2024, 10:08

Клиники красоты преуспевают или с трудом держатся на плаву? Каким выдался для них прошлый год?

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ФОТО: Eero Vabamägi | Delfi Meedia

Любопытная ситуация сложилась в индустрии красоты: судя по хозяйственным отчетам за прошлый год, в одних клиниках доход от продаж вырос в 15 раз, другие, в которых сотрудники получают в среднем зарплату-брутто в 700 евро, с трудом сводят концы с концами.

Издание Delfi Ärileht поинтересовалось результатами работы шести клиник красоты: The Health Clinic, Dr. Mari Laasma ilukliinik, Christinas Clinic, эстетической косметологии Medic-Esthetic, Marju Karini ilukliinik и эстетической хирургии Clinica Пеэпа Преэ. Несколько клиник красоты, например, Medemis Kliinik, Nordic Medical Center и Gonsiori ilukliinik, еще не представили отчеты за хозяйственный год.

Косметологические услуги пользуются спросом, однако в 2023 году прибыль большинства клиник красоты снизилась, при этом выручка от продаж увеличилась. Как мы убедились, сравнив данные, разница между самой низкой и самой высокой зарплатой в клиниках красоты может составлять 1300 евро.

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