Осторожно, очень правдоподобно! Мошенники изобрели новый способ и продолжают лишать жителей Эстонии их сбережений

В полицию обратился 54-летний мужчина, который получил электронное письмо от имени банка LHV с просьбой обновить свою контактную информацию. Мужчина перешел по ссылке в письме и авторизовался в банке. После этого он обнаружил, что деньги с его счета были переведены на чужой счет. Ущерб составляет 4251 евро.

В полицию поступило заявление от 60-летнего мужчины, который также получил электронное письмо якобы от имени банка LHV с просьбой обновить свою контактную информацию. Мужчина перешел по ссылке в письме и авторизовался в банке. После этого он обнаружил, что деньги с его счета были переведены на чужие счета. Ущерб составляет 15 410 евро.

В полицию обратился 63-летний мужчина, который также получил электронное письмо якобы от имени банка LHV с просьбой обновить свою контактную информацию. Мужчина перешел по ссылке в письме и авторизовался в банке, после чего обнаружил, что деньги были переведены на чужой счет. Ущерб составляет 4400 евро.

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