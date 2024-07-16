Белобровцев: государство должно обеспечить людям быстрый интернет по доступной цене
Фракция Центристской партии в парламенте направила министру экономики и инфотехнологий Тийту Рийсало запрос с целью выяснить, почему жители Эстонии платят за интернет намного больше, чем потребители в других европейских странах, а скорость интернета – низкая, а также какие меры в связи с этим намерено предпринять правительство.
„Ситуация, когда люди переплачивают в несколько раз за медленный интернет, а государство заняло роль стороннего наблюдателя, неприемлема. Государство должно вмешаться, а задача министра и его ведомства – найти способы решения проблемы“, - сказал заместитель председателя парламентской фракции центристов Вадим Белобровцев.
„Для государства, которое долгое время считалось европейским и мировым лидером цифрового развития, нынешняя ситуация является просто позорной. При этом до сих пор правительство ничего не сделало, чтобы решить проблему. В начале столетия мы говорили о том, что использование интернета является не привилегией, а скорее правом. Однако теперь наше государство, похоже, далеко от того, чтобы обеспечить людям возможность пользоваться этим правом“, - добавил он.
Белобровцев отметил, что в Литве Telia предлагает интернет со скоростью до 250 Мбит/с за 14-16 евро в зависимости от условий договора, тогда как в Эстонии ни Telia, ни Elisa не предоставляют даже самый медленный интернет за эту сумму. Cамый медленный, 15 Мбит/с домашний интернет обойдется в Elisa 18 евро, а в Telia за соединение 20 Мбит/с - 19 евро в месяц. „Помимо чересчур дорогих интернет-услуг, Эстония также сталкивается с проблемами cо скоростью соединения. По данным Еврокомиссии, в прошлом году в Эстонии интернет-соединением не менее 100 Мбит/c пользовались всего 35,5% пользователей кабельного интернета. Среди 27 стран-членов ЕС Эстония заняла по этому показателю 26-ое место, „опередила“ нас только Греция“, - сказал Белобровцев.
По словам Белобровцева, телекоммуникационные предприятия зарабатывают в Эстонии большие прибыли, у них особо нет мотивации повышать качество услуг и обеспечивать их по доступной цене. „Представители Департамента конкуренции и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора не видят возможности изменить ситуацию, ссылаясь на то, что у нас олигополистический рынок, и немногочисленным поставщикам услуги выгоднее следить за действиями друг друга, нежели конкурировать между собой. Однако во многих других странах количество поставщиков такое же, как и в Эстонии, - от двух до четырех. Это касается Латвии и Литвы, а также, например, Финляндии и Германии. Иными словами, ситуация на рынках в европейских странах в принципе такая же, но по какой-то причине именно эстонские потребители платят слишком высокую цену“, - пояснил Белобровцев.
Белобровцев напомнил, что чистая прибыль шведской компании Telia, занимающей наибольшую долю рынка Эстонии, выросла в прошлом году на 8,7 миллиона евро, достигнув 63 миллионов евро, а финская Elisa заработала в прошлом году 12,5 миллионов евро чистой прибыли. „Правительство должно взглянуть на эти цифры и задать себе вопрос, благоприятна ли ситуация на рынке интернета для потребителя в Эстонии или же крупные компании зарабатывают прибыль на потребностях людей, предлагая им услуги неудовлетворительного качества по абсурдно высокой цене“, - добавил он.
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