Белобровцев: государство должно обеспечить людям быстрый интернет по доступной цене

„Ситуация, когда люди переплачивают в несколько раз за медленный интернет, а государство заняло роль стороннего наблюдателя, неприемлема. Государство должно вмешаться, а задача министра и его ведомства – найти способы решения проблемы“, - сказал заместитель председателя парламентской фракции центристов Вадим Белобровцев.

„Для государства, которое долгое время считалось европейским и мировым лидером цифрового развития, нынешняя ситуация является просто позорной. При этом до сих пор правительство ничего не сделало, чтобы решить проблему. В начале столетия мы говорили о том, что использование интернета является не привилегией, а скорее правом. Однако теперь наше государство, похоже, далеко от того, чтобы обеспечить людям возможность пользоваться этим правом“, - добавил он.

Белобровцев отметил, что в Литве Telia предлагает интернет со скоростью до 250 Мбит/с за 14-16 евро в зависимости от условий договора, тогда как в Эстонии ни Telia, ни Elisa не предоставляют даже самый медленный интернет за эту сумму. Cамый медленный, 15 Мбит/с домашний интернет обойдется в Elisa 18 евро, а в Telia за соединение 20 Мбит/с - 19 евро в месяц. „Помимо чересчур дорогих интернет-услуг, Эстония также сталкивается с проблемами cо скоростью соединения. По данным Еврокомиссии, в прошлом году в Эстонии интернет-соединением не менее 100 Мбит/c пользовались всего 35,5% пользователей кабельного интернета. Среди 27 стран-членов ЕС Эстония заняла по этому показателю 26-ое место, „опередила“ нас только Греция“, - сказал Белобровцев.