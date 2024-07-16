ЧП и криминал
16.07.2024, 14:11

В Йыхви мужчина разбил кирпичами стекло в здании полиции

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ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Вчера утром в Йыхви мужчина разбил стекло в здании, где располагается пункт обслуживания Департамента полиции и погранохраны. В этом же доме находится Спасательный департамент.

В понедельник, 15 июля, около 10:30 43-летний мужчина бросил несколько кирпичей в стекло зала обслуживания на Раху, 38 в Йыхви, в результате чего стекло разбилось. Полицейские задержали мужчину на месте.

Ущерб составил около 4500 евро.

Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

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