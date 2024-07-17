Отчет: школы обладают серьезным потенциалом для того, чтобы стать центром притяжения местной общины
Общественные услуги, находящиеся сегодня под угрозой закрытия, можно сделать более жизнеспособными, если местные школы и детские сады преобразовать в современные общинные дома, в которых также разместились бы, например, офисы для удаленной работы, центры семейных врачей и молодежные центры, а также различные спортивные клубы и кружки по интересам, отмечается в новом кратком отчете Центра мониторинга развития „Общинные школы в Эстонии“. И хотя эта модель предлагает наибольшие преимущества для окраинных регионов, в настоящий момент самыми активными инициаторами создания многофункциональных зданий являются волости Харьюского уезда.
Эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико сказала, что размещение нескольких услуг в одном здании вместе со школой или детским садом является растущим трендом по всему миру, и в сельских регионах Эстонии модель „одно здание – одна услуга“ следует заменить на модель общинных домов. „Общинные дома будут построены вокруг детских садов и основных школ, что объединит различные необходимые для местных жителей услуги, такие как офисы для удаленной работы, дневные центры, кружки по интересам, кабинеты семейных врачей или, например, распространенные в других странах дома по уходу“, – сказала Киндсико.
В кратком отчете Центра мониторинга развития подчеркивается, что 26% эстонских школ и 68% детских садов на сегодняшний день являются монофункциональными. Среди местных самоуправлений по количеству школ и детских садов с тремя и более услугами больше всего выделяются малые острова и окраинные регионы, а также находящаяся недалеко от Таллинна волость Раазику. В Таллинне, в свою очередь, монофункциональной является каждая третья школа.
Ввиду недостатка учеников треть эстонских школ наполовину пусты, были построены несколько десятков лет назад, работают в амортизированных зданиях и объединяют детей с малозаселенных территорий. Например, порядка ста зданий школ по всей Эстонии нуждаются в капитальных инвестициях, а каждое четвертое здание основной школы или гимназии находится лишь в удовлетворительном состоянии и функционально устарело. Кроме того, в удовлетворительном состоянии находится каждый третий народный дом и каждый второй дневной центр. „Совместными усилиями можно было бы достичь масштабной экономии в расходах на управление различными зданиями и помещениями, что в идеале позволило бы увеличить возможности по реконструкции зданий для повышения их многофункциональности и энергоэффективности“, – подчеркнула Энели Киндсико.
Модель единого здания может предоставить наибольшее преимущество именно сельским регионам, однако в данный момент образцовыми создателями многофункциональных домов являются скорее местные самоуправления Харьюмаа (за пределами Таллинна). Так, в Эстонии порядка 45 культурных домов расположены на одном участке со школой или детским садом – шесть из них находятся в Харьюмаа. Одной из причин может быть более высокая способность волостей, соседствующих с Таллинном, инвестировать в новые учебные здания с изначально заложенной в них многофункциональностью. В свою очередь, сельские регионы часто сталкиваются с амортизирующимися зданиями, старая планировка которых затрудняет интеграцию новых услуг.
Исследования показывают, что в сельских регионах Эстонии имеется большой спрос на общинные дома. „Например, многие люди, проживающие в сельских регионах и работающие удаленно, желают, чтобы в общинных домах сельских регионов находились общие офисные помещения с быстрым интернетом и другим необходимым для удаленной работы оборудованием. Их создание рядом со школами и детскими садами было бы также логистически удобным для родителей“, – сказала эксперт Центра мониторинга развития.
Центр мониторинга развития подчеркивает, что в настоящее время рядом со школами и детскими садами работают необходимые прежде всего для детей услуги, такие как библиотеки и кружки по интересам, однако в сельских регионах общинные дома могли бы увеличить доступность общественных услуг более широкого спектра и даже спасти некоторые услуги от исчезновения. Будущее сельских школ, а также других общественных услуг в сельских регионах зависит от общего понимания нами общественных услуг. Должна ли каждая услуга бороться за себя в одиночку или сила кроется в сотрудничестве, которое должно быть преимуществом именно сельского региона. Маленького и гибкого!“ – резюмировала Киндсико.
Краткий отчет „Общинные школы в Эстонии“ является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития „Будущее доступности общественных услуг во временном пространстве“. Цель исследовательского направления – проанализировать уровень доступности общественных услуг сейчас и в дальнейшем, а также то, какими могли бы стать наиболее подходящие модели будущего для оказания услуг.
Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.
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