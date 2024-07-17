Отчет: школы обладают серьезным потенциалом для того, чтобы стать центром притяжения местной общины

Эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико сказала, что размещение нескольких услуг в одном здании вместе со школой или детским садом является растущим трендом по всему миру, и в сельских регионах Эстонии модель „одно здание – одна услуга“ следует заменить на модель общинных домов. „Общинные дома будут построены вокруг детских садов и основных школ, что объединит различные необходимые для местных жителей услуги, такие как офисы для удаленной работы, дневные центры, кружки по интересам, кабинеты семейных врачей или, например, распространенные в других странах дома по уходу“, – сказала Киндсико.

В кратком отчете Центра мониторинга развития подчеркивается, что 26% эстонских школ и 68% детских садов на сегодняшний день являются монофункциональными. Среди местных самоуправлений по количеству школ и детских садов с тремя и более услугами больше всего выделяются малые острова и окраинные регионы, а также находящаяся недалеко от Таллинна волость Раазику. В Таллинне, в свою очередь, монофункциональной является каждая третья школа.

Ввиду недостатка учеников треть эстонских школ наполовину пусты, были построены несколько десятков лет назад, работают в амортизированных зданиях и объединяют детей с малозаселенных территорий. Например, порядка ста зданий школ по всей Эстонии нуждаются в капитальных инвестициях, а каждое четвертое здание основной школы или гимназии находится лишь в удовлетворительном состоянии и функционально устарело. Кроме того, в удовлетворительном состоянии находится каждый третий народный дом и каждый второй дневной центр. „Совместными усилиями можно было бы достичь масштабной экономии в расходах на управление различными зданиями и помещениями, что в идеале позволило бы увеличить возможности по реконструкции зданий для повышения их многофункциональности и энергоэффективности“, – подчеркнула Энели Киндсико.