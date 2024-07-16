ТОП 200 | Самые влиятельные бизнесмены Эстонии
В этом году в ТОПе самых влиятельных бизнесменов Эстонии по версии Äripäev, как и ранее, можно найти тех, кто уже десятилетиями принимает важные решения в экономической жизни страны. Однако на передовые позиции поднялись и некоторые имена из нижних строк таблицы, пишут „Деловые ведомости“.
На протяжении нескольких лет первое место в ТОПе занимал предприниматель, коллекционер и большой друг Хийумаа Энн Кунила. Этот год не стал исключением. Крупнейшими компаниями в его арсенале являются NG Investeeringud OÜ, Kulinaaria OÜ и Kitman Coldtech OÜ.
На второе место ТОПе в этом году поднялся крупный владелец Infortar и предприниматель года по версии Äripäev Айн Ханшмидт, который в прошлогоднем рейтинге занимал 10-е место.
На третьем месте расположился Юри Кяо.
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