ТОП 200 | Самые влиятельные бизнесмены Эстонии

В этом году в ТОПе самых влиятельных бизнесменов Эстонии по версии Äripäev, как и ранее, можно найти тех, кто уже десятилетиями принимает важные решения в экономической жизни страны. Однако на передовые позиции поднялись и некоторые имена из нижних строк таблицы, пишут „Деловые ведомости“.