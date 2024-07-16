Цахкна: Евросоюз в ярости, право голоса Венгрии может быть приостановлено

По мнению Цахкна, Евросоюз не может допустить, чтобы Орбан проводил от имени ЕС политику, в отношении которой отсутствует консенсус. „То есть абсолютно без каких-либо полномочий и мандата он едет и представляет, так сказать, Евросоюз в кавычках у Путина, в Китае, где угодно, и от нашего имени представляет мирные планы, которые являются, так сказать, мирными планами Москвы“, — пояснил министр.

Цахкна дал понять, что это может привести к лишению Венгрии права голоса. „Я не исключаю, что в отношении Венгрии будут запущены гораздо более серьезные процессы, которые касаются председательства, но которые на самом деле могут касаться и приостановления права голоса. То есть на самом деле [ЕС] в ярости, так не делается“, — сказал он.

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