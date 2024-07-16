Покинувший Центристскую партию бывший старейшина Кристийне присоединился к реформистам

„У Партии реформ в Таллинне сильная команда, конкретное и четкое видение развития города. После длительных консультаций с моими избирателями летом я пришел к выводу, что присоединение к Партии реформ позволит мне наилучшим образом продолжать отстаивать важные темы как для себя, так и для моих избирателей в городском собрании Таллинна“, – сказал Рийбе, добавив, что его прежние ценности и взгляды не изменились, но либерально-демократическая идеология Партии реформ лучше им соответствует.