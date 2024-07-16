Новости Эстонии
16.07.2024, 12:15

Покинувший Центристскую партию бывший старейшина Кристийне присоединился к реформистам

 (16)
Meenutus Keskerakonna 2021. aasta kohalike valimiste valimispeolt. Toona oli rõõmustamiseks põhjust, teatati, et jätkatakse võimutüüri juures. Nüüd on olukord teine.
Meenutus Keskerakonna 2021. aasta kohalike valimiste valimispeolt. Toona oli rõõmustamiseks põhjust, teatati, et jätkatakse võimutüüri juures. Nüüd on olukord teine.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Член городского собрания Таллинна и бывший старейшина района Кристийне Яанус Рийбе вышел из Центристской партии и присоединился к Партии реформ, пишет RusERR.

„У Партии реформ в Таллинне сильная команда, конкретное и четкое видение развития города. После длительных консультаций с моими избирателями летом я пришел к выводу, что присоединение к Партии реформ позволит мне наилучшим образом продолжать отстаивать важные темы как для себя, так и для моих избирателей в городском собрании Таллинна“, – сказал Рийбе, добавив, что его прежние ценности и взгляды не изменились, но либерально-демократическая идеология Партии реформ лучше им соответствует.

Рийбе планирует баллотироваться в рядах Партии реформ в Таллиннское городское собрание на муниципальных выборах 2025 года.

С 2017 по 2024 год Яанус Рийбе занимал должность старейшины района Кристийне. С 2011 по 2017 год был заместителем старейшины района Ласнамяэ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (16)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии