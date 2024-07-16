Покинувший Центристскую партию бывший старейшина Кристийне присоединился к реформистам(16)
Член городского собрания Таллинна и бывший старейшина района Кристийне Яанус Рийбе вышел из Центристской партии и присоединился к Партии реформ, пишет RusERR.
„У Партии реформ в Таллинне сильная команда, конкретное и четкое видение развития города. После длительных консультаций с моими избирателями летом я пришел к выводу, что присоединение к Партии реформ позволит мне наилучшим образом продолжать отстаивать важные темы как для себя, так и для моих избирателей в городском собрании Таллинна“, – сказал Рийбе, добавив, что его прежние ценности и взгляды не изменились, но либерально-демократическая идеология Партии реформ лучше им соответствует.
Рийбе планирует баллотироваться в рядах Партии реформ в Таллиннское городское собрание на муниципальных выборах 2025 года.
С 2017 по 2024 год Яанус Рийбе занимал должность старейшины района Кристийне. С 2011 по 2017 год был заместителем старейшины района Ласнамяэ.
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