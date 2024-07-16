Таллинн планирует построить в аэропорт дополнительную трамвайную ветку

Вице-мэр Кристьян Ярван заявил, что Таллинн активно инвестирует в свое будущее. „Строительство новой трамвайной ветки в аэропорту станет важным шагом к еще более тесной интеграции Таллинна с остальным миром. Транспортная система является кровеносной системой экономики, и для развития всей страны жизненно необходимо наличие быстрых и удобных возможностей передвижения. Юлемисте – динамично развивающийся район, в котором все больше времени проводят как горожане, так и туристы. Сегодняшние инвестиции в строительство новой трамвайной ветки закладывают основу для дальнейшего совершенствования транспортного сообщения с аэропортом и деловым районом Юлемисте. При необходимости здесь может появиться еще одна трамвайная линия“, – отметил Ярван.

Дополнительная ветка позволит трамваям обгонять друг друга и менять порядок движения. Помимо прочего, благодаря этому у водителей будет достаточно времени на отдых.

Для строительства дополнительной трамвайной ветки в аэропорту муниципальное предприятие общественного транспорта AS Tallinna Linnatransport (TLT) готовит тендер на проектирование. Строительные работы начнутся в следующем году, завершить их планируется к концу 2025 года. В связи со строительством терминала Rail Baltic движение трамваев в аэропорт временно приостановлено, оно возобновится в январе 2026 года.

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