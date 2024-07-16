Будут радовать круглый год: в Ласнамяэ разнообразили и обогатили городскую среду
Район Ласнамяэ получил ценное дополнение в виде 24 больших ящиков для растений, которые установлены в рамках международного проекта GoGreenRoutes. Растения обогатят городскую среду и будут радовать глаз круглый год.
Инновационные ящики для растений способствуют созданию устойчивых городов. В контейнерах высажены приспособленные к нашим климатическим условиям растения, в том числе хвойные и травянистые растения, а также небольшие кустарники и многолетние цветы. Благодаря зеленым контейнерам в городе появятся новые зеленые зоны, а вместе с ними – среда обитания для насекомых и птиц. Разнообразие растительных сообществ благотворно влияет на самочувствие жителей и обеспечивает наличие зелени в зимние месяцы.
„Городская природа и ее разнообразие чрезвычайно важны с точки зрения благополучия горожан. Зеленые насаждения разных размеров не только улучшают качество воздуха, но и обогащают Ласнамяэ и повышают качество нашей жизни“, – сказал Кирилл Клаус, исполняющий обязанности старейшины Ласнамяэ, заместитель старейшины.
Значение городской природы не ограничивается лишь ее эстетической ценностью. Зеленые зоны играют важную роль в смягчении последствий изменения климата, улучшении качества воздуха и воды, а также повышении биологического разнообразия. „Эти контейнеры также способствуют улучшению психического и физического здоровья“, – добавил Клаус.
Контейнеры позволяют озеленить территорию там, где посадка растений в грунт невозможна.
В Ласнамяэ ящики с растениями радуют взор в нескольких специально выбранных местах, в том числе перед центрами Линдакиви и Викерлазе, на территории детского сада Мустакиви, а также на улицах Ласнамяэ, Паэ, Кивила, Вирби, Пинна, Пунане, Валге, Паэкааре, Паэпарги, К. Кярбери и Палласти.
Развитие зеленой зоны Вормси проходит в рамках международного проекта GoGreenRoutes, который координируется Центром стратегического управления Таллинна в сотрудничестве с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, Таллиннским университетом и управой района Ласнамяэ. Проект направлен на улучшение существующих природных и культурных ценностей зеленой зоны Вормси. Цель состоит в том, чтобы сохранить и разнообразить зеленую зону, сделав ее доступным и приятным местом для отдыха всех жителей района. Организуемые в рамках проекта мероприятия должны повысить осведомленность об окружающей среде, создать пространство для обучения и способствовать распространению здорового образа жизни.
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