Будут радовать круглый год: в Ласнамяэ разнообразили и обогатили городскую среду

Инновационные ящики для растений способствуют созданию устойчивых городов. В контейнерах высажены приспособленные к нашим климатическим условиям растения, в том числе хвойные и травянистые растения, а также небольшие кустарники и многолетние цветы. Благодаря зеленым контейнерам в городе появятся новые зеленые зоны, а вместе с ними – среда обитания для насекомых и птиц. Разнообразие растительных сообществ благотворно влияет на самочувствие жителей и обеспечивает наличие зелени в зимние месяцы.

„Городская природа и ее разнообразие чрезвычайно важны с точки зрения благополучия горожан. Зеленые насаждения разных размеров не только улучшают качество воздуха, но и обогащают Ласнамяэ и повышают качество нашей жизни“, – сказал Кирилл Клаус, исполняющий обязанности старейшины Ласнамяэ, заместитель старейшины.

Значение городской природы не ограничивается лишь ее эстетической ценностью. Зеленые зоны играют важную роль в смягчении последствий изменения климата, улучшении качества воздуха и воды, а также повышении биологического разнообразия. „Эти контейнеры также способствуют улучшению психического и физического здоровья“, – добавил Клаус.

Контейнеры позволяют озеленить территорию там, где посадка растений в грунт невозможна.

В Ласнамяэ ящики с растениями радуют взор в нескольких специально выбранных местах, в том числе перед центрами Линдакиви и Викерлазе, на территории детского сада Мустакиви, а также на улицах Ласнамяэ, Паэ, Кивила, Вирби, Пинна, Пунане, Валге, Паэкааре, Паэпарги, К. Кярбери и Палласти.