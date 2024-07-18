Психолог о психическом благополучии в Эстонии: чувство тревожности поглощает как взрослых, так и детей

В передаче ERR „Летний горизонт“ психолог Елизавета Хаустова привела неутешительную статистику, что за последние 3-4 года идет тенденция ухудшения душевного здоровья, и она наблюдается как среди молодежи, так и среди взрослого поколения. Для молодежи самым напряженным временем являются весна и лето, то есть окончание ключевых классов и поступление в высшие учебные заведения.

„Следующий страх - поступлю ли я? Что со мной будет, если я не поступлю? То есть как будто бы дальше тупик! От этого напряжение растет. Подростки не справляются, и оттуда, конечно, проблемы с психическим здоровьем“, - пояснила психолог Елизавета Хаустова.

Душевное здоровье ребенка зависит также от душевного здоровья родителей. Как объяснила психолог Елизавета Хаустова, родители в основном обращаются к специалистам с выгоранием или с чувством высокого уровня тревоги. Таким образом, ребенок не ощущает спокойствия, надежности и тоже начинает тревожиться.

„Если родители тревожные, они еще больше имеют к ребенку какие-то вопросы, тревожатся, и тогда ребенок тоже начинает тревожиться, страхи появляются бессознательно, потому что он не понимает, что происходит в мире взрослого и он, конечно, переносит это на себя: когда родитель тревожится, тогда и мне нужно тревожиться, а может, я не так себя веду. Очень важно - мы на это очень сильно обращаем внимание - если мы после диагностики смотрим, что ребенок более или менее в порядке, есть какие-то вопросы, то мы приглашаем родителей. Часто работаем, наверное, в первую очередь, с родителями, особенно тревожными мамами“, - рассказала психолог.