Психолог о психическом благополучии в Эстонии: чувство тревожности поглощает как взрослых, так и детей(3)
В студии „Летнего горизонта“ психолог Елизавета Хаустова рассказала, насколько высока проблема психического здоровья молодежи в Эстонии, как можно понять что у ребенка проблемы и как можно помочь ребенку эти проблемы решить.
В передаче ERR „Летний горизонт“ психолог Елизавета Хаустова привела неутешительную статистику, что за последние 3-4 года идет тенденция ухудшения душевного здоровья, и она наблюдается как среди молодежи, так и среди взрослого поколения. Для молодежи самым напряженным временем являются весна и лето, то есть окончание ключевых классов и поступление в высшие учебные заведения.
„Следующий страх - поступлю ли я? Что со мной будет, если я не поступлю? То есть как будто бы дальше тупик! От этого напряжение растет. Подростки не справляются, и оттуда, конечно, проблемы с психическим здоровьем“, - пояснила психолог Елизавета Хаустова.
Душевное здоровье ребенка зависит также от душевного здоровья родителей. Как объяснила психолог Елизавета Хаустова, родители в основном обращаются к специалистам с выгоранием или с чувством высокого уровня тревоги. Таким образом, ребенок не ощущает спокойствия, надежности и тоже начинает тревожиться.
„Если родители тревожные, они еще больше имеют к ребенку какие-то вопросы, тревожатся, и тогда ребенок тоже начинает тревожиться, страхи появляются бессознательно, потому что он не понимает, что происходит в мире взрослого и он, конечно, переносит это на себя: когда родитель тревожится, тогда и мне нужно тревожиться, а может, я не так себя веду. Очень важно - мы на это очень сильно обращаем внимание - если мы после диагностики смотрим, что ребенок более или менее в порядке, есть какие-то вопросы, то мы приглашаем родителей. Часто работаем, наверное, в первую очередь, с родителями, особенно тревожными мамами“, - рассказала психолог.
Чтобы понять, что с ребенком что-то происходит, Елизавета Хаустова советует родителям наблюдать за изменениями в поведении ребенка: „Сейчас очень новомодно, к сожалению, искать какие-то болезни или, если кажется, что-то не так, использовать Google. Лучше, если вы чувствуете проблему, сходить к специалисту и на диагностику. Побеседовать либо с педагогом, либо с учителем, либо с психологом, понять, действительно ли мои тревоги оправданы или все-таки я ищу в ребенке, чтобы он был идеален и вел себя так, как хочу я - вот тут ключевое понимание! Конечно, родителю важно наблюдать все периоды развития ребенка, смотреть, отстает он или не отстает, всё ли он выполняет, особенно, это касается переходных периодов“.
Самыми переломными моментами являются возраст с 9-10 лет, когда у детей появляются гормональные изменения и они входят в мир взрослых, а также подростковый период, начиная с 14 лет.
„Здесь очень важно, с одной стороны, деликатно не нарушать границы ребенка, потому что часто дети хотят уединения, может быть дистанцирование от родителей, и наступает сепарация. Но и не позволять этому дистанцированию быть долгим! Если ребенок замкнулся, например, дать день-два посмотреть и потихоньку начать вытаскивать его из берлоги. Если, например, он длительное время не реагирует, тогда уже обращаться за помощью либо к его близкому кругу, который является для него авторитетом, либо к специалисту“, - советует, как разговаривать с ребенком в подростковом возрасте, психолог Елизавета Хаустова.
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