Экономика
21.07.2024, 08:17

Куда делись миллионные инвестиции? Кипрское предприятие, вкладывавшее деньги в эстонскую инвестиционную фирму, заявило о ее банкротстве

 (28)
Собственник инвестиционной фирмы Cresco Väärtpaberid Олев Шульц (на фото) словно играет с инвесторами в шахматы, сказал предприниматель Индрек Шталь.
Собственник инвестиционной фирмы Cresco Väärtpaberid Олев Шульц (на фото) словно играет с инвесторами в шахматы, сказал предприниматель Индрек Шталь.
ФОТО: Terje Lepp | Delfi Meedia

Хотя компания Cresco Väärtpaberid казалась солидным, долгосрочным инвестиционным фондом, через который делались инвестиции на миллионы евро, в действительности фирма практически не имеет имуществ, и теперь инвесторы подозревают, вкладывались ли в нее вообще средства, пишет издание Delfi Ärileht.

Cresco годами систематически обманывала своих инвесторов, словно играя с ними в шахматы, - сказал предприниматель Индрек Шталь, вложивший за несколько лет в компанию около миллиона евро. - В этой фирму не один год проводились аудиторские проверки, Финансовая инспекция регулировала ее деятельность. А результат - ноль. Как теперь выяснилось, эти долговые обязательства, которые вам показывали каждый месяц, - просто воздух. За ними ничего не стоит“, - сказал Шталь.

„Я не считаю себя человеком, которым легко манипулировать, но вынужден признать, что я попался на крючок, да не один раз, а несколько“, - сказал Шталь.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (28)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии