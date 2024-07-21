Куда делись миллионные инвестиции? Кипрское предприятие, вкладывавшее деньги в эстонскую инвестиционную фирму, заявило о ее банкротстве

Cresco годами систематически обманывала своих инвесторов, словно играя с ними в шахматы, - сказал предприниматель Индрек Шталь, вложивший за несколько лет в компанию около миллиона евро. - В этой фирму не один год проводились аудиторские проверки, Финансовая инспекция регулировала ее деятельность. А результат - ноль. Как теперь выяснилось, эти долговые обязательства, которые вам показывали каждый месяц, - просто воздух. За ними ничего не стоит“, - сказал Шталь.