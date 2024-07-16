ФОТО | Алар Карис дал Кристену Михалу зеленый свет на формирование правительства
Сегодня в 9:30 глава государства Алар Карис встретился с Кристеном Михалом и поручил ему сформировать правительство.
Вчера Карис встретился с Каей Каллас и принял ее заявление об отставке. Президент поблагодарил Каллас, которая возглавляла правительство Эстонии три с половиной года. Затем глава государства встретился с рядом лидеров парламентских партий.
Также вчера продолжились коалиционные переговоры между Партией реформ, Eesti 200 и социал-демократами. Конкретных договоренностей по таким напряженным темам, как бюджет и налоги, пока достигнуто не было. Распределения министерских портфелей также не проводилось.
Когда переговоры завершатся, Михал получит от Рийгикогу мандат на формирование правительства, после чего Карис назначает правительство в должность. На последнем этапе правительство принесет присягу в Рийгикогу.
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