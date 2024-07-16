16.07.2024, 10:45
В чем дело? Принадлежащий Таллиннскому порту ледокол был вынужден прекратить участие в зарубежном проекте(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотя принадлежащий Таллиннскому порту ледокол Botnica должен был участвовать в начавшемся в середине мая морском проекте British Petroleum в течение как минимум восьми недель, судну по техническим причинам пришлось выйти из проекта уже в начале июля.
„Действительно, Botnica пришлось остановить работу в ВР из-за технического сбоя. Неисправность возникла в электросистеме азимутального подруливающего устройства на левом борту Botnica. Для того, чтобы выявить первопричину и устранить ее, необходимо вывести судно в сухой док и открыть азимутальное устройство“, — сказал Вахур Аусмеэс, председатель правления TS Shipping, дочерней компании Tallinna Sadam. В настоящее время судно, построенное 26 лет назад, находится в порту Халсной в Норвегии.
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