В чем дело? Принадлежащий Таллиннскому порту ледокол был вынужден прекратить участие в зарубежном проекте

„Действительно, Botnica пришлось остановить работу в ВР из-за технического сбоя. Неисправность возникла в электросистеме азимутального подруливающего устройства на левом борту Botnica. Для того, чтобы выявить первопричину и устранить ее, необходимо вывести судно в сухой док и открыть азимутальное устройство“, — сказал Вахур Аусмеэс, председатель правления TS Shipping, дочерней компании Tallinna Sadam. В настоящее время судно, построенное 26 лет назад, находится в порту Халсной в Норвегии.

На прошлой неделе Таллиннский порт проинформировал биржу об изменении летнего графика работы принадлежащего ему ледокола: Botnica, приступившая в мае к работе над проектом BP Exploration Operating Company Ltd, была вынуждена досрочно его завершить. По техническим причинам эстонский ледокол больше не будет участвовать в качестве служебного судна в проекте, который должен был продлиться не менее восьми недель.