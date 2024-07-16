Находившиеся в состоянии наркотического опьянения участники фестиваля Beach Grind прибавили работы полиции

В прошлом году на проходившем в Пярну фестивале Beach Grind произошел трагический случай: употребивший наркотики молодой человек скончался в арестном доме.

В этом году ничего подобного не случилось, но без нарушений закона не обошлось. „В отделение полиции было доставлено 16 участников фестиваля, из них девять находились в состоянии алкогольного опьянения. Инициировано шесть производств, связанных употребление наркотиков. Кроме того, мы выявили честь несовершеннолетних, употреблявших алкоголь, их передали родителям“, - сказал Кютт.

Как отметил глава Пярнуского отделения полиции, в минувшие выходные в Пярнуском уезде полиция приняла 140 вызовов. „По сравнению с предыдущими выходными зарегистрировали примерно на 50 вызовов больше. Вмешательство полиции требовалось в основном с инцидентами, связанными с поведением пьяных людей, нарушением ночного покоя и в связи с ситуациями, связанными с дорожным движением“, - уточнил он.

В выходные дня пярнуским полицейским помогали помощники полиции, а также коллеги из других уездов Ляэнеской префектуры, Пыхьяской, Лыунаской и Идаской префектур и двое литовских полицейских. В общей сложности в выходные дни в Пярнуском уезде несли службу около ста сотрудников полиции и помощников полицейских.

С пятницы по воскресенье особое внимание уделялось ситуации на дорогах. Как сказал Кютт, результаты не радуют. „За три дня было выявлено 32 водителя с признаками употребления алкоголя и 11 водителей с подозрением на наркотическое опьянение. Всего проверили около 8800 человек, выявлено 304 нарушения. Половина выявленных нарушений связана с превышением скорости“, - сказал Кютт, добавив, что усилия полиции направлены на то, чтобы люди в полной мере насладились отдыхом и различными мероприятиями.